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Вшанувати честь воєнної розвідки: Національний банк випустив пам’ятну монету

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 07 Вересня 2023, 13:00
пам'ятна монета Воєнна розвідка України
Фото: Міністерство оборони України

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