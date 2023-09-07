Вшанувати честь воєнної розвідки: Національний банк випустив пам’ятну монету

Нещодавно Голова НБУ Андрій Пишний та генерал-майор Кирило Буданов презентували нову пам’ятну монету Воєнна розвідка України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.
Монету присвятили всім воїнам-розвідникам, які є очима та вухами нашої армії. За словами Буданова, монета стане хорошим пам’ятним знаком про звитяжну боротьбу воєнних розвідників проти окупантів.
Андрій Пишний зауважив, що успіхи та здобутки розвідників зі зрозумілих причин зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв.
Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Ця монета ― присвята справжній непереможності та силі духу наших Героїв.
Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Ця монета ― присвята справжній непереможності та силі духу наших Героїв.
6 вересня, в переддень професійного свята співробітників спецслужби Воєнної розвідки, Національний банк ввів пам’ятну монету в обіг тиражем до 75 000 штук. Монета має номінал 5 гривень.
Під час урочистого заходу Кирило Буданов та Голова НБУ підписали перші пам’ятні набори. Згодом їх розіграють з благодійною метою.
Пам’ятна монета Воєнна розвідка України поповнила воєнну колекцію, випущену Національним банком. Які ще пам’ятні монети війни є і як вони виглядають, дивись у матеріалі.
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