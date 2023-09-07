Нещодавно Голова НБУ Андрій Пишний та генерал-майор Кирило Буданов презентували нову пам’ятну монету Воєнна розвідка України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Монету присвятили всім воїнам-розвідникам, які є очима та вухами нашої армії. За словами Буданова, монета стане хорошим пам’ятним знаком про звитяжну боротьбу воєнних розвідників проти окупантів.

Вшанувати честь воєнної розвідки: Національний банк випустив пам’ятну монету / 3 Фотографії

Андрій Пишний зауважив, що успіхи та здобутки розвідників зі зрозумілих причин зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв.

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Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Ця монета ― присвята справжній непереможності та силі духу наших Героїв.

6 вересня, в переддень професійного свята співробітників спецслужби Воєнної розвідки, Національний банк ввів пам’ятну монету в обіг тиражем до 75 000 штук. Монета має номінал 5 гривень.

Під час урочистого заходу Кирило Буданов та Голова НБУ підписали перші пам’ятні набори. Згодом їх розіграють з благодійною метою.

Вшанувати честь воєнної розвідки: Національний банк випустив пам’ятну монету / 3 Фотографії

Пам’ятна монета Воєнна розвідка України поповнила воєнну колекцію, випущену Національним банком. Які ще пам’ятні монети війни є і як вони виглядають, дивись у матеріалі.

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