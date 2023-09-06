Пошел на прорыв российского десанта и вывел бригаду из окружения! История Героя Украины Дмитрия Дозорчего

Этот рассказ о командире танковой роты, Герое Украины Дмитрии Дозорчем. Наивысшую государственную награду воин получил за то, что в первое утро после полномасштабного вторжения сумел дать возможность 59-й бригаде выйти из окружения Олешек Херсонской области.

Для этого дозорному вместе с подчиненными пришлось преодолеть 70 км танковой колонной и пойти на прорыв русского десанта на мосту через Днепр. Рассказ непосредственного участника тех событий опровергает кремлевскую пропаганду, что Херсон сдали без боя и россияне якобы вошли в город чуть ли не парадом.

Дмитрий рассказал об одном дне, что запомнился на всю жизнь, о потере собратьев, взаимоотношениях с гражданскими и отношении к самому престижному ордену.

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Воспоминания о 24 февраля и спасении бригады

Парень поступил в военную академию, когда в Украине уже шла война. Говорит, что это была мечта из детства. А уже в 24 года пошел на прорыв российских десантников. Он отмечает, что самое важное для него — сохранить людей.

Сейчас он в Донецкой области, недалеко от поселка Пески. Туда его перевели после освобождения правобережной Херсонской области.

За несколько дней до начала полномасштабной войны Дмитрий по приказу выдвинулся в Железный порт. Там он должен был уничтожать вражеские катера, если те приближаются к берегу. 24 февраля Дмитрий с собратьями застал отдельно от бригады. Утром к мужчине подбежал постовой и сказал, что где-то произошел “прилет”. Вскоре раздались взрывы. Дмитрий поднял подразделение по тревоге.

Связи рацией не было, его бригада была в 70 км. На протяжении маршрута Дозорчий получал от командира названия населенных пунктов, к которым постепенно вел своих подчиненных — 33 танкиста. Бойцы поняли, что началась полномасштабная война, когда встретились с российской авиацией.

На подступе к Олешкам Дмитрий узнал, что его бригада в окружении, а Новая Каховка оккупирована. Он получил команду выйти на мост, разблокировать его и дать главным подразделениям коридор для выхода.

После прорыва и разблокировки бригады рота Дмитрия отправили в Николаевскую область, там он узнал, что стал Героем Украины.

Наши защитники рассказывают о тяжелых боях, чтобы мы хотя бы немного могли представить цену, которую они платят каждый день за нашу свободу. Ранее мы рассказывали историю военного с позывным Смайлик о войне на Донбассе.

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