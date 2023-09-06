Пішов на прорив російського десанту та вивів бригаду з оточення! Історія Героя України Дмитра Дозірчого

Ця розповідь про командира танкової роти, Героя України Дмитра Дозірчого. Найвищу державну нагороду воїн отримав за те, що у перший ранок після повномасштабного вторгнення зумів дати можливість 59-ій бригаді вийти з оточення біля Олешок на Херсонщині.

Для цього Дозірчому разом із підлеглими довелося здолати 70 км танковою колоною і піти на прорив російського десанту на мосту через Дніпро. Розповідь безпосереднього учасника тих подій спростовує кремлівську пропаганду, що Херсон здали без бою і росіяни нібито зайшли до міста мало не парадом.

Дмитро розповів про один день, який запам’ятався на все життя, про втрату побратимів, взаємини із цивільними та ставлення до найпрестижнішого ордена.

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Спогади про 24 лютого та порятунок бригади

Хлопець вступив до військової академії, коли в Україні вже тривала війна. Говорить, що це була мрія з дитинства. А вже у 24 роки пішов на прорив російських десантників. Він зазначає, що найважливіше для нього — зберегти людей.

Зараз він на Донеччині, неподалік селища Піски. Туди його перекинули після звільнення правобережної Херсонщини.

За кілька днів до початку повномасштабної війни Дмитро за наказом висунувся до Залізного порту. Там він мав знищувати ворожі катери, якщо ті наближатимуться до берега. 24 лютого Дмитро з побратимами застав окремо від бригади. Зранку до чоловіка підбіг постовий та сказав, що десь стався “приліт”. Незабаром пролунали вибухи. Дмитро підняв підрозділ по тривозі.

Зв’язку рацією не було, його бригада була за 70 км. Впродовж маршруту Дозірчий отримував від командира назви населених пунктів, до яких поступово вів своїх підлеглих — 33 танкісти. Бійці зрозуміли, що розпочалася повномасштабна війна, коли зустрілися з російською авіацією.

На підступі до Олешок Дмитро дізнався, що його бригада в оточені, а Нова Каховка окупована. Він отримав команду вийти на міст, розблокувати його та дати основним підрозділам коридор для виходу.

Після прориву та розблокування бригади роту Дмитра відправили на Миколаївщину, там він дізнався, що став Героєм України.

Наші захисники розповідають про тяжкі бої, щоб ми хоча б трохи могли уявити ціну, яку вони платять щодня за нашу свободу. Раніше ми розповідали історію військового на псевдо Смайлик про війну на Донбасі.

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