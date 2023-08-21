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Я знав, що вночі почнеться — дивився на людей і було болісне відчуття. Відверта історія актора, що покинув сцену і пішов на фронт

Вікторія Мельник, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 19:00
Євген Волошенюк

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Я знав, що вночі почнеться — дивився на людей і було болісне відчуття. Відверта історія актора, що покинув сцену і пішов на фронт
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