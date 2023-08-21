Я знал, что ночью начнется — смотрел на людей и было болезненное чувство. Откровенная история актера, покинувшего сцену и ушедшего на фронт

Знать о неотвратимом событии и молчать, потому что изменить ничего не сможешь. И, несмотря на тяжелые мысли в голове, отыграть последний спектакль в мирном Киеве.

24 февраля стало тем днем, что разорвал эфемерные представления о силе договоренностей с Россией. Напряжение нарастало в последние недели, но украинцы как будто все равно не были готовы, не верили, не знали, как действовать.

Знал Евгений Волошенюк — актер театра Черный квадрат, который на второй день полномасштабного вторжения пошел в военкомат и стал на защиту страны. Он может говорить о собственных мыслях и переживаниях, но при упоминании о погибшем друге останавливается, чтобы перевести дыхание.

Сейчас также смотрят

Редакция Вікна-новини пообщалась с Евгением о его довоенной жизни, боевом опыте и потере друга и побратима, также актера театра Александра Снигуровского.

За день до ужаса

Евгений работает в театре Черный квадрат с 1993 года, поэтому сцена действительно стала для него домом. Любил работу и даже во время войны вырывается в Киев, чтобы сыграть в спектакле. Но за день до полномасштабного вторжения он не мог представить, как именно сложится его жизнь.

— Что вас мотивировало пойти на войну?

— В те дни со всех сторон говорили о возможном нападении РФ. Наверное, тогда каждый задавал себе вопрос: “А что буду делать я?”. У меня не было сомнений, что в случае начала вторжения, я пойду защищать страну.

А ещё делится: накануне вторжения ему позвонил друг и сказал: “Сегодня ночью — начнется”.

— Мой знакомый военный сориентировал о начале войны заранее. То есть я уже 23-го знал, что этой ночью начнется война. Я шел на спектакль, смотрел на людей вокруг и такое было странное чувство, мучительное…

Я подумал: если скажу кому-нибудь из коллег, то товарищи плохо сыграют. А сам для себя тогда простился с мирной жизнью.

Тогда люди были напряжены, но все желали получить положительные эмоции.

— А помните, как назывался последний спектакль 23 февраля?

— Легкий способ сделать бабла, — улыбается Евгений. — Думаю, что у меня есть свойство успокаиваться в любой ситуации. Я пытался получить как можно больше удовольствие от работы в тот день. В конце концов после спектакля не выдержал и сказал одному товарищу о том, что знаю.

— И какова была его реакция?

— Ну, в шоке, конечно. Но тогда все уже об этом говорили.

Решение пойти на войну

В первый день попасть в военкомат у Евгения не получилось, но уже 25 февраля он с другом и соседом поехали туда.

— Сначала я служил на реанимобиле — оказалось, что у меня была соответствующая категория вождения. Это была Киевская область — пока шла атака на Киев, мы с командой забирали по окрестным направлениям раненых.

— Скажите, какие внутренние трансформации вы заметили в себе после столь резкого изменения деятельности?

— Не могу сказать, что заметил что-то такое, потому что с первого дня и до сегодня я верю в нашу победу.

Единственное, конечно, понимаю, что для моего возраста война это физически тяжело. Ментально — ничего не изменилось, но физически… Даже когда я был на руководящей должности, я старался своим примером показать что-то — быть вместе с ребятами, носить грузы.

А мне этого нельзя по здоровью, ещё и гипертоник. Но вместе с тем, здесь очень много возрастных, — рассказывает Евгений.

— Вы сказали об руководящей должности. Вы руководили какими-то военными действиями? Расскажите что-нибудь о своем боевом опыте.

— Нет-нет, я был в боевом пехотном подразделении, но мое подразделение заботилось о поставках личному составу боеприпасов, питания, формы и других армейских “аксессуаров”. Все это было конечно не в окопах, но приходилось бывать в разных местах.

Мы снабжали подразделения, доставляли боеприпасы. Иногда приходилось подвозить снаряды в такие места, где накрывали обстрелами, или в так называемые серые зоны — чтобы танк не возвращался на место заправки.

Достаточно мало приятного, когда там ночью ты пробираешься, и что-то трещит, шумит, стреляет. А ездить нужно с выключенными фарами.

Евгений рассказывает: большинство близких поняли и приняли решение мужчины пойти служить. Но были и знакомые, которые отговаривали его.

— Говорили мне: “Куда ты лезешь, тебе же за 50?”. А я: “А что, должны погибать молодые, 20, 30 лет, которые даже ещё и не пожили?”

— Общаетесь ли Вы сейчас с кем-нибудь из своих коллег?

— К счастью, у меня есть возможность даже иногда выступать на сцене, меня командиры тихонько отпускают. Несколько раз в месяц я появляюсь в театре, играю спектакли, общаюсь с оставшимися.

— Эти спектакли помогают морально переключиться?

— Я вам скажу так: когда перевелся из “передка” в Киев, то сначала не хотелось есть, даже спать не мог, не то что играть на сцене. Ну не было, знаете ли, внутреннего резерва, только полное опустошение. Затем вдохновение появилось и как будто такое второе дыхание пришло.

Я понял, что именно это поможет мне держаться на поверхности.

Знаю, что многие с этим, наверное, не согласны — но я считаю, что в трудные времена нужно себе давать передышку, повеселиться, на что-то посмотреть хорошее, где-то посмеяться, отдохнуть — это дает моральный резерв, чтобы жить и бороться дальше.

Конечно, сейчас трудно собрать полный зал, но люди идут в театр и хотят получать положительные эмоции. Ну и экономически это, разумеется, нужно государству: нам выплачивают зарплаты, зрители платят за билет.

Потеря друга

Герои не выбирают войну, но война выбирает именно их. И Украина в полномасштабном вторжении теряет своих лучших граждан.

Евгений на войне потерял своего друга, коллегу и побратима Александра Снигуровского. Отмечает: истории таких людей, как Саша, следует знать каждому.

— Каким Вы помните Александра, каким он был человеком?

— Он пришел в наш театр где-то в 1995 или 1996 году. Можно сказать, что я его знал 25 лет. Веселый, умный, хороший товарищ — многое с ним прошли, и работали вместе, и играли, и отдыхали.

Несколько лет назад он с семьей уехал жить в Соединенные Штаты, стал жителем Лос-Анджелеса. Но после того, как произошло это нашествие, он не выдержал и приехал сюда.

Собрал деньги, закупил обмундирование на пять или шесть рюкзаков, даже бронежилет у него не влез в сумку и он надел на себя его. Представьте себе! Как его пропустили в аэропорту?

Сначала люди шарахались, но когда он сказал, что едет защищать Родину, там были овации.

Сначала Александр занимался волонтерской деятельностью, помогал жене Евгения Анне, возившей из Польши лекарства — он забирал их во Львове. Евгений вспоминает, что потом он предложил другу служить вместе.

— Как вы узнали о его смерти? Что ощутили?

— Конечно, все были в шоке. Понимаете, у него была возможность оставаться в моем подразделении по материально-техническому обеспечению, а не быть в окопах, как говорится. Но он хотел в разведку — купил за свои деньги дрон, прошел курсы и пошел к разведчикам нашего подразделения.

Конечно, когда ты разведчик, то находишься в самых трудных точках максимально близко к врагу.

Его очень ценили как специалиста. Сначала к нему свысока отнеслись, потому что из гражданской жизни пришел. Но потом я лично слышал, как о нем докладывали нашему командиру — специалист, говорили.

— При каких обстоятельствах он погиб?

— Он вел наблюдение за противником, но не заметил выстрела из танка.

Евгений считает, что история Александра стоит того, чтобы о ней знали все. Говорит: в такой ситуации многие за большие средства выезжали из страны, а Саша вернулся из США, чтобы защищать родную землю.

Он мог не возвращаться, помогать донатами. История его возвращения, его службы, его гибели — лучший пример для других.

Будь он сейчас здесь, я бы сказал, что горжусь тем, что знаю его.

К сожалению, по возвращении из боевой части мне уже пришлось четыре раза быть на похоронах. Эта боль не становится рутиной, но она придает силы для того, чтобы отомстить.

Евгений Волошенюк стал режиссером видео, посвященного погибшему товарищу. Съёмка проводилась ко Дню Независимости Украины.

Жизнь после

Война оставит по себе рубцы, но, чтобы прожить этот путь сейчас, стоит уже планировать будущее. Потому что здесь все работает, как и с отдыхом: если не найти отдышки, то теряется смысл битвы.

— Как вы относитесь к актерской профессии сейчас?

— Мое отношение не изменилось, прямо сейчас мы должны делать все, чтобы зритель мог преодолеть внутренний кризис.

К тому же, теперь мы сочетаем с этим и волонтерство, потому что деньги за билеты идут на медикаменты для ВСУ, то есть убиваем сразу нескольких зайцев.

— Думали ли Вы над тем, что будете делать после возвращения с войны? Есть какие-то планы?

— Я очень люблю путешествия, и когда возникает возможность, то всегда стараюсь посмотреть мир. Уже думаю, куда бы мог поехать в первую очередь. И творческие планы есть, даже сейчас со своими коллегами онлайн репетируем представление.

Но, конечно, пока мы работаем на победу.

— Какую страну посетите первой?

— Исландию. Я уже был в 33 странах, но со странами викингов все никак не ладилось. А Исландия очень экзотическая, хотелось бы начать именно с нее. Тем более что у нас такие разговоры с моими друзьями были, — признается мужчина.

— Как вы считаете, в чем сила украинцев?

— Я же вырос при Советском Союзе с этими историями о братских народах. А все же оказалось, что нет — не такие мы уже схожи с россиянами или белорусами.

Я очень надеюсь, что в перспективе это понимание принесет нашему обществу пользу, — заключает Евгений Волошенюк.

О других смыслах жизни после войны знает и Евгений Чуднецов, дважды переживший плен и побывавший в Мариуполе. Его историю можешь узнать из нашего другого материала.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.