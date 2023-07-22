Мариуполь — это билет в один конец… Интервью азовца Евгения Чуднецова, пережившего плен дважды

Евгений Чуднецов с позывным Чудик за свою жизнь увидел немало. Но даже во время второго плена, делится, ему было гораздо тяжелее, чем в первый раз.

Боевой медик и и.о. начальника медицинского пункта батальона до боев за Мариуполь уже знал на собственном опыте, какими могут быть российская неволя и пытки окупантов. Однако ему все же пришлось вместе с собратьями по приказу покинуть Азовсталь и снова попасть в руки врага.

Евгений Чуднецов изданию Deutsche Welle рассказал, как принял решение стать на оборону Родины, как пережил российский плен в 2015 и 2022 году, а также о своих планах.

Сейчас также смотрят

Про детство и российские нарративы

Я вырос в русскоязычном регионе и семье. Но она была аполитична с “ватным” уклоном. И я был таким.

А потом я изменил среду. У нас был в Донецке центр патриотов Украины, я начал с ребятами оттуда общаться и читал книги, литературу украинскую.

О решении пойти на фронт

Я пошел воевать добровольцем в 2014 году. Когда происходили все эти события Революции Достоинства, я сидел у себя прямо в городе и смотрел. Надеялся, что все это закончится, а тогдашняя власть сможет принять правильное решение, а не Беркут гнать на людей.

И вообще, то, что происходило в Донецкой области, думал, что побегают придурки с палками и разойдутся по домам. Но все как снежный ком начало нарастать.

Как я решил брать в руки оружие? Когда понял, что это само собой не закончится и не стоит надеяться на какого-нибудь дядю, который придет и тебя защитит.

Вообще государство — это единый организм, а каждый человек — это его клеточка. И если она заболела, то либо придут фагоциты и эти клетки нейтрализуют, либо организм начнет болеть и умрет.

Поэтому в конце сентября приехал в Мариуполь. Тогда Азов был еще батальоном милиции специального назначения, но уже в конце года должен был переходить в состав Нацгвардии.

О первом российском плену

Я был в Широкино. Были такие бои, что контроль над территорией несколько раз в день переходил из рук в руки. И был такой хаос.

Помню 14 февраля, был артиллерийский обстрел и сепаратисты совершили танковый прорыв. Начали танки по селу кататься. Просто слышу, как рожок танковый работает. Понял, что пора выходить. Развернулся в сторону наших позиций, забежал — а там уже сепаратист.

Поэтому родные вообще узнали, что я был в Азове, когда появилось видео из плена. Понимал, что они (россияне, — ред.) могли меня убить. Но им сверху сказали, чтобы меня привезли, потому что это была для них хорошая медийная картинка. Я в то время, кажется, был единственный пленный азовец. Потому они хотели так ударить пропагандой.

В первом плену я пробыл три года: с 14 февраля 2015 года по 27 декабря 2017 года. Был там осужден.

Для так называемой “ДНР” я был преступником. Мне дали 20 лет строгого режима по одной статье и еще 18 лет по другой.

Первый плен вообще прошел, если можно так сказать, довольно легко, если не учитывать нюансы первых двух дней — вырванные зубы плоскогубцами и разбитое лицо.

После возвращения был на собеседовании с командиром, к тому времени это уже был Редис. Пообщавшись, он спросил, буду ли я продолжать военную службу. Я сказал, что да.

Война как тогда, так и сейчас еще не кончилась. Дела недоделаны, то есть мы не деоккупировали все территории.

О боях за Мариуполь

Бои в Мариуполе это было очень сложно в плане логистики и эвакуации, потому что город был в окружении.

Я сначала понимал, что это билет в один конец и мы из Мариуполя не выйдем.

Такая война, которая была в Мариуполе, может многому научить, но приходится очень быстро реагировать, потому что обстоятельства меняются. У тебя сейчас были одни условия, а через пять минут они другие. В таких обстоятельствах нужно готовиться к самому худшему.

О теракте в Еленовке

Когда произошел теракт, я слышал все эти взрывы. Думал, что это прилетело по расположению окупантов, а оказалось, что это не так. Видно было пламя и слышны крики людей.

Много погибло, много раненых было. Парень у меня был на Железяке на Азовстали с ранением руки, а в этом бараке, который мы потом назвали “200”, ему еще и оторвало ногу.

Тогда все поняли, что в плену в безопасности никто не будет. На мой взгляд, это была показательная казнь.

О пытках, освобождении из второго плена и планах

Из второго плена я вышел 6 мая 2023 года. Почти год пробыл там. Я весил тогда 60 кг. Есть то, что там давали, можно было, но не для человека с моим метаболизмом, если я весил 93-95 килограммов. Плюс постоянный стресс сжигает такой вес.

Мариуполь — это билет в один конец… Интервью азовца Евгения Чуднецова, пережившего плен дважды / 2 Фотографии

Лично мне во втором плену было труднее, чем в первом. Пытки были. Шрамы до сих пор не зажили. Чувствительность кожных покровов была нарушена. Несколько раз обжигался сигаретой, потому что горячего не чувствую. Была сломана нога, ребра. Но даже не помню, когда это произошло.

Сейчас в планах закончить лечение и вернуться в службу.

Есть такая поговорка, что если вы не хотите кормить свою армию, то придется кормить чужую. Вот это сейчас о нас. Если мы хотим отстоять свои территории, вернуть их и наших пленных, которые находятся еще в плену, нам нужно воевать.

Именно Украина будет той костью в глотке, от которой умирает волк.

Но до сих пор ждут своих родных еще немало семей. Читай искреннее интервью жены азовца и защитника Мариуполя.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!