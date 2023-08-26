Когда чувствуешь страх, становишься мишенью сам и подставляешь других. Военный с позывным Смайлик о боях на Донбассе

Многие украинские военные не имели военного опыта до полномасштабного вторжения. Они сменили свою профессию и стали на защиту Украины.

Так же поступил и военный с позывным Смайлик. Он работал химиком, имеет высшее образование, окончил магистратуру КПИ. Сейчас воюет на Донбассе и говорит, что рад, что может что-нибудь изменить. Его историю рассказали в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Рубеж.

Восхищаюсь людьми Донбасса

Смайлик признается, что ему нравится природа Донбасса, хотя она доставляет неудобства для пехоты. Нравится инфраструктура, а также восхищается людьми.

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— Я в свое время работал с вынужденными переселенцами, выехавшими из Донбасса в 2014 году, и уже когда приехал сюда, то понял, что это очень сильные люди.

Сказывается работа на этой земле, ведь для того, чтобы ее обрабатывать, нужно быть очень сильным: и физически, и психологически, — рассуждает мужчина.

Спас не ангел-хранитель, а собрат

Военный рассказывает о крайнем выходе, который был одним из самых трудных. Тогда он работал в составе эвакуационной группы на Бахмутском направлении.

— Наши ребята должны были преодолеть довольно большую дистанцию, мы были на промежуточном пункте эвакуации. В тот день весь участок подвергался сильным обстрелам: минометы, ствольная артиллерия, все, что доставало, — вспоминает Смайлик.

Военные с утра доставали тела павших собратьев, а когда подошли попали под сильный обстрел. Военный говорит, что по ним работало и стрелковое оружие, и пулеметы. К сожалению, из восьми человек осталось только трое.

— Оставшиеся люди продолжали выполнять задачи. Нам нужно было эвакуировать тяжелого раненого, и по тем людям, которые его выносили, прицельно попали из миномета.

Когда я поднял голову, то увидел, что раненый один боец из эвакуационной группы погиб, а еще двое получили очень тяжелые ранения, которые в дальнейшем привели к их гибели.

Единственная причина, почему я тогда выжил — это мой павший собрат. Он получил очень тяжелые ранения, и когда я начал ему оказывать помощь, он сказал мне отходить, — вспоминает военный.

Сначала он не слушал собрата, но тот повторял, что надо отходить. Тогда же Смайлик отполз на 7 м, чтобы посмотреть, сможет оказать помощь другим. В это время попал еще один снаряд. Боец отмечает, что его спас не Бог и не ангел-хранитель, а собрат с позывным Писарь. Тот смог оценить ситуацию и дал правильное указание.

Следует ли включать эмоции перед боем

Смайлик отмечает, что пехотинцы должны обладать хорошей физической выносливостью. Отмечает, что все, чему учили на полигоне, понадобилось. Говорит, что сейчас учиться всему и принимать правильные решения нужно быстрее.

Он считает, что не следует включать эмоции перед боем. Некоторые считают, что злость может помочь, но так можно быстро перегореть и почувствовать страх.

— Если ты себя эмоционально настроил, то перед десантированием из БТРа можешь перегореть и поймать страх. А это самое плохое, что может быть. Когда ты ловишь страх, то не только превращаешься в мишень, но и подставляешь других, — акцентирует боец.

Он также добавляет, что у россиян больше “железа”.

Когда я шел эвакуировать остальных людей, по мне одному выпустили с десяток снарядов, что абсолютно неадекватно с любой точки зрения, но у россиян такие возможности есть, — подчеркивает Смайлик.

Мужчина признается, что счастлив служить в пехоте. Это физически сложно, но сейчас ему стало немного проще морально.

— У меня появилась еще одна персональная мотивация. Это понимание того, что пока у тебя есть силы и возможности, ты должен выйти в ту условную посадку и сделать все, что можешь, потому что именно здесь — единственное место, где можно что-то изменить. Не в тылу, не дома, не у себя на работе, а, к сожалению, только здесь. Это просто нужно принять как факт, — утверждает военный.

Украинские военные в боях получают тяжелые ранения. Они переносят сложные операции, боль и длительную реабилитацию. Ранее мы рассказывали историю военного Сергея Денисова, пережившего 20 операций, потерявшего дом, но не желания воевать.

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