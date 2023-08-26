Рассказы

Когда чувствуешь страх, становишься мишенью сам и подставляешь других. Военный с позывным Смайлик о боях на Донбассе

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 августа 2023, 17:00
Історія військового на псевдо Смайлик про війну на Донбасі
Фото: Facebook

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