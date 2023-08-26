Когда чувствуешь страх, становишься мишенью сам и подставляешь других. Военный с позывным Смайлик о боях на Донбассе

Многие украинские военные не имели военного опыта до полномасштабного вторжения. Они сменили свою профессию и стали на защиту Украины.
Так же поступил и военный с позывным Смайлик. Он работал химиком, имеет высшее образование, окончил магистратуру КПИ. Сейчас воюет на Донбассе и говорит, что рад, что может что-нибудь изменить. Его историю рассказали в Бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Рубеж.
Смайлик признается, что ему нравится природа Донбасса, хотя она доставляет неудобства для пехоты. Нравится инфраструктура, а также восхищается людьми.
— Я в свое время работал с вынужденными переселенцами, выехавшими из Донбасса в 2014 году, и уже когда приехал сюда, то понял, что это очень сильные люди.
Сказывается работа на этой земле, ведь для того, чтобы ее обрабатывать, нужно быть очень сильным: и физически, и психологически, — рассуждает мужчина.
Военный рассказывает о крайнем выходе, который был одним из самых трудных. Тогда он работал в составе эвакуационной группы на Бахмутском направлении.
— Наши ребята должны были преодолеть довольно большую дистанцию, мы были на промежуточном пункте эвакуации. В тот день весь участок подвергался сильным обстрелам: минометы, ствольная артиллерия, все, что доставало, — вспоминает Смайлик.
Военные с утра доставали тела павших собратьев, а когда подошли попали под сильный обстрел. Военный говорит, что по ним работало и стрелковое оружие, и пулеметы. К сожалению, из восьми человек осталось только трое.
— Оставшиеся люди продолжали выполнять задачи. Нам нужно было эвакуировать тяжелого раненого, и по тем людям, которые его выносили, прицельно попали из миномета.
Когда я поднял голову, то увидел, что раненый один боец из эвакуационной группы погиб, а еще двое получили очень тяжелые ранения, которые в дальнейшем привели к их гибели.
Единственная причина, почему я тогда выжил — это мой павший собрат. Он получил очень тяжелые ранения, и когда я начал ему оказывать помощь, он сказал мне отходить, — вспоминает военный.
Единственная причина, почему я тогда выжил — это мой павший собрат. Он получил очень тяжелые ранения, и когда я начал ему оказывать помощь, он сказал мне отходить, — вспоминает военный.
Сначала он не слушал собрата, но тот повторял, что надо отходить. Тогда же Смайлик отполз на 7 м, чтобы посмотреть, сможет оказать помощь другим. В это время попал еще один снаряд. Боец отмечает, что его спас не Бог и не ангел-хранитель, а собрат с позывным Писарь. Тот смог оценить ситуацию и дал правильное указание.
Смайлик отмечает, что пехотинцы должны обладать хорошей физической выносливостью. Отмечает, что все, чему учили на полигоне, понадобилось. Говорит, что сейчас учиться всему и принимать правильные решения нужно быстрее.
Он считает, что не следует включать эмоции перед боем. Некоторые считают, что злость может помочь, но так можно быстро перегореть и почувствовать страх.
— Если ты себя эмоционально настроил, то перед десантированием из БТРа можешь перегореть и поймать страх. А это самое плохое, что может быть. Когда ты ловишь страх, то не только превращаешься в мишень, но и подставляешь других, — акцентирует боец.
Он также добавляет, что у россиян больше “железа”.
Когда я шел эвакуировать остальных людей, по мне одному выпустили с десяток снарядов, что абсолютно неадекватно с любой точки зрения, но у россиян такие возможности есть, — подчеркивает Смайлик.
Когда я шел эвакуировать остальных людей, по мне одному выпустили с десяток снарядов, что абсолютно неадекватно с любой точки зрения, но у россиян такие возможности есть, — подчеркивает Смайлик.
Мужчина признается, что счастлив служить в пехоте. Это физически сложно, но сейчас ему стало немного проще морально.
— У меня появилась еще одна персональная мотивация. Это понимание того, что пока у тебя есть силы и возможности, ты должен выйти в ту условную посадку и сделать все, что можешь, потому что именно здесь — единственное место, где можно что-то изменить. Не в тылу, не дома, не у себя на работе, а, к сожалению, только здесь. Это просто нужно принять как факт, — утверждает военный.
Украинские военные в боях получают тяжелые ранения. Они переносят сложные операции, боль и длительную реабилитацию. Ранее мы рассказывали историю военного Сергея Денисова, пережившего 20 операций, потерявшего дом, но не желания воевать.
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