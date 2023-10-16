Поставили мировой рекорд! Украинские ветераны поразили умениями на фестивале Arnold Classic Europe

У украинцев сильный характер, который закаляется под давлением тяжелых испытаний. Не успели мы порадоваться за украинских ветеранов, получивших медали на Играх непокоренных, как другие украинские ветераны установили рекорд на соревнованиях по силе.

Капитан команды ветеранов Сильные Украины Александр Швачка в эфире телемарафона Єдині новини рассказал Вадиму Карпьяку об установлении мирового рекорда командой из восьми ветеранов на фестивале Arnold Classic Europe.

Соревнования ветеранов

Команда Сильные Украины состоит из восьми ветеранов, получивших ранения во время боевых действий и решивших попробовать свои силы в таких соревнованиях на силу и выносливость.

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Они протащили четыре грузовика массой 35 тонн в упоре сидя на 20 метров за 30 секунд 60 миллисекунд, чем и установили мировой рекорд.

— Я надеюсь, что в следующем году мы приедем на эти соревнования и установим новый рекорд, потянем эти грузовики ещё быстрее, — говорит Александр Швачко.

Основателем этого фестиваля является Арнольд Шварценеггер, который и сам участвовал в соревнованиях.

История ветерана Игоря Муренца не оставит равнодушным никого: мужчина пережил ампутации, однако сейчас ходит на соревнования и водит машину.

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