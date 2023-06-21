Шансов ходить ему не давали, а теперь он управляет автомобилем и ходит на соревнования — история ветерана войны

Он ловко ухаживает за огородом и управляет автомобилем несмотря на то, что потерял обе ноги. 29-летний ветеран Игорь Муренец сначала чуть не погиб от вражеских обстрелов. Позже — едва пришел в себя в реанимации.

После тяжелого ранения и серьезной ампутации обеих ног смог встать на протезы и даже дважды принять участие в спортивных соревнованиях. Хотя шансов ходить ему почти не давали.

Между кустами картофеля, винограда и малины — на 30 сотках огорода теперь занимается Игорь. Кроме овощей и ягод, мужчина ухаживает за утками и курами. По телефону его просят об услугах такси. В расписании дня ветерана не хватало разве что журналистов.

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В свои 29 лет Игорь Муренец — ветеран российско-украинской войны. На фронт ушел в 2016-м. Но через два года попал под вражеский обстрел в Донецкой области. Вместе с товарищем повез воду на передовую. Когда возвращались, враг выпустил по ним противотанковую ракету.

Его товарищ погиб на месте. Игорь потерял сознание, его принялись реанимировать.

Откачивали, откачивали, думали, что все. Последний раз попробовали — ожил. Может, испугался, услышал там где-то во сне, что пора, — рассказывает ветеран.

Врачи около года спасали изувеченную руку, а вот обе ноги пришлось ампутировать. Полтора года Игорь провел в госпиталях. На протезирование ему предлагали поехать за границу, потому что в Украине на это почти никто не решался.

Протезы для Игоря изготовили в Харькове, он несколько месяцев учился на них ходить. В 2020 году даже принял участие в соревнованиях Игры героев. Хотел показать свою силу и доказать, что даже без конечностей — жизнь должна продолжаться.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как военные проходят реабилитацию во Львове.

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