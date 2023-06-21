Шансів ходити йому не давали, а тепер він керує автівкою та ходить на змагання — історія ветерана війни

Він бадьоро доглядає за городом та кермує автомобілем, попри те, що втратив обидві ноги. 29-річний ветеран Ігор Муренець спочатку трохи не загинув від ворожого обстрілу. Згодом — ледве прийшов до тями у реанімації.

Після тяжкого поранення й серйозної ампутації обох ніг — зміг стати на протези та навіть двічі взяти участь у спортивних змаганнях, хоча шансів ходити йому майже не давали.

Між кущами картоплі, винограду й малини — на 30 сотках городу порається Ігор. Окрім овочів та ягід, уваги чоловіка потребують й качки з курами. Телефоном його просять про послуги таксі. У розкладі дня ветерана не вистачало хіба журналістів.

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У свої 29 років Ігор Муренець — ветеран російсько-української війни. На фронт пішов у 2016 році. Але за два роки потрапив під ворожий обстріл на Донеччині. Разом із товаришем повіз воду на передову. Коли поверталися, ворог випустив по них протитанкову ракету.

Його товариш загинув на місці. Ігор втратив свідомість, його взялися реанімовувати.

Відкачували, відкачували, думали, що все. Останній раз спробували — ожив. Може, злякався, почув там десь уві сні, що настав час, — розповідає ветеран Ігор Муренець.

Лікарі близько року рятували понівечену руку, але обидві ноги довелося ампутувати. Півтора року Ігор провів у госпіталях. На протезування йому пропонували їхати за кордон, бо в Україні на це майже ніхто не наважувався.

Протези Ігорю виготовили у Харкові, він кілька місяців вчився на них ходити. У 2020 році навіть взяв участь у змаганнях Ігри героїв. Хотів випробувати власну силу та показати іншим, що навіть без кінцівок життя має тривати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як військові проходять реабілітацію у Львові.

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