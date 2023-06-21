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Шансів ходити йому не давали, а тепер він керує автівкою та ходить на змагання — історія ветерана війни

Аліна Суюндукова, журналістка програми Вікна-новини 21 Червня 2023, 09:00

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