Якщо не піду на війну, що я скажу дітям? У Києві віддали шану загиблому журналісту та воїну Володимиру Мукану

Успішний журналіст, талановитий науковець та зразковий сім’янин. У Києві пройшов захід-реквієм за загиблим на фронті Володимиром Муканом.

Чоловік встиг попрацювати в чималій кількості інтернет-видань та спробувати себе в ролі піарника. Крім цього, із задоволенням займався дослідницькою роботою в напрямку історії української літератури.

Та з початком повномасштабної війни Володимир впевнено пішов боронити державу. Загинув захисник у запеклих боях за Бахмут наприкінці квітня.

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Саме таким — упевненим, позитивним та цілеспрямованим — Володимира Мукана запам’ятали рідні, колеги та побратими.

Володя — це суцільна любов до людей. Запам’яталися слова, з якими він йшов на війну. Він казав: “А що я скажу своїм дітям після війни?”. Вони спитають: “Тату, а де ти був під час війни?” — згадує вдова Володимира Анна.

Володимир завжди займав активну громадську позицію. Одним із перших вийшов на Майдан у 2013 році. До того ж чоловік чимало часу віддав науці. Успішно захистив кандидатську дисертацію в рідному для себе Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Володимир Мукан служив у 118 окремій бригаді ТРО. Зокрема брав участь у запеклих боях на Луганщині поблизу Попасної. Загинув воїн 23 квітня під час виконання бойового завдання в Бахмуті. Вшанували його пам’ять саме в стінах альма-матер.

На момент загибелі Володимиру було всього 35. Без батька залишилися двоє малих синів — восьмирічний Андрій та шестирічний Ярослав.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію військового, який загинув у боях на Київщині.

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