Если не пойду на войну, что я скажу детям? В Киеве отдали дань памяти погибшему журналисту и воину Владимиру Мукану

Успешный журналист, талантливый ученый и примерный семьянин. В Киеве прошло мероприятие-реквием по погибшему на фронте Владимиру Мукану.

Мужчина успел поработать в большом количестве интернет-изданий и попробовать себя в роли пиарщика. Кроме этого, с удовольствием занимался исследовательской работой в направлении истории украинской литературы.

Но с началом полномасштабной войны Владимир уверенно пошел защищать страну. Он погиб в ожесточенных боях за Бахмут в конце апреля.

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Именно таким, уверенным, положительным и целеустремленным, Владимира Мукана запомнили родные, коллеги и собратья.

Володя — это сплошная любовь к людям. Запомнились слова, с которыми он шел на войну. Он говорил: “А что я скажу своим детям после войны?” Они спросят: “Папа, а где ты был во время войны?” — рассказывает вдова Владимира Анна.

Владимир всегда занимал активную общественную позицию. Одним из первых вышел на Майдан в 2013 году. К тому же мужчина много времени отдал науке. Успешно защитил кандидатскую диссертацию в родном для себя Институте филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Владимир Мукан служил в 118-й отдельной бригаде ТРО. В частности участвовал в ожесточенных боях в Луганской области близ Попасной. Погиб воин 23 апреля во время выполнения боевого задания в Бахмуте. Почтили его память именно в стенах альма-матер.

На момент гибели Владимиру было всего 35. Без отца остались два маленьких сына — восьмилетний Андрей и шестилетний Ярослав.

Напомним, ранее мы рассказывали историю военного, погибшего в боях в Киевской области.

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