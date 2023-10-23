Карта бойових дій 23 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні 23 жовтня 2023 дає зрозуміти українцям, що відбувається на фронті. На ній позначені території, на яких тривають бої, звільнені та окуповані населені пункти.
Карта показує нам, як наші військові героїчно ведуть оборону та відбивають штурми ворога. Але ми маємо не забувати підтримувати їх та надавати їм допомогу у необхідному.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська скеровують додаткові сили на фронт до Авдіївки, попри безперервні виклики з фронтальними механізованими штурмами та провал поновленого наступу.
Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.
Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав десять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено чотири артилерійських засоби противника.
Російські військові завдають ударів по цивільних об’єктах, порушуючи гуманітарне право. Раніше ми розповідали про удар по терміналу Нової пошти під Харковом. Що відомо про руйнування, читай за посиланням.
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