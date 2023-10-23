Карта бойових дій 23 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні 23 жовтня 2023 дає зрозуміти українцям, що відбувається на фронті. На ній позначені території, на яких тривають бої, звільнені та окуповані населені пункти.

Карта показує нам, як наші військові героїчно ведуть оборону та відбивають штурми ворога. Але ми маємо не забувати підтримувати їх та надавати їм допомогу у необхідному.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися зі звітом Генштабу та картою бойових дій в Україні онлайн.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська скеровують додаткові сили на фронт до Авдіївки, попри безперервні виклики з фронтальними механізованими штурмами та провал поновленого наступу.

Українські війська продовжили контрнаступальні дії в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 23 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав десять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько десяти атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного, Невельського Донецької області, де Силами оборони відбито понад 20 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 24 атаки ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області. В місті Нова Каховка Херсонської області відмічено посилення режимних заходів противником. Так звана окупаційна поліція розшукує до 60 російських дезертирів по всьому місту. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ знищено чотири артилерійських засоби противника.

Російські військові завдають ударів по цивільних об’єктах, порушуючи гуманітарне право. Раніше ми розповідали про удар по терміналу Нової пошти під Харковом. Що відомо про руйнування, читай за посиланням.

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