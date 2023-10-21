Украина

Желающих служить – тысячи! Как работает военный рекрутинг и почему он эффективнее военкоматов

Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 21 октября 2023, 08:00

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