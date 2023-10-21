Желающих служить – тысячи! Как работает военный рекрутинг и почему он эффективнее военкоматов

Последние скандалы с ВЛК, ТЦК, избиения потенциальных мобилизованных наводят на мысль, что архаическая система военкоматов постепенно себя отживает. А иногда и дискредитирует, а полномасштабная война этот процесс очень ускоряет.

Больше всего пугает потенциальных защитников в военкоматах лотерея и неизвестность — ты не знаешь, куда тебя отправят. Как работает военный рекрутинг и сможет ли он заменить старую систему мобилизации через военкоматы?

Как работает военный рекрутинг: новая система набора военнослужащих

Александр готовится к собеседованию на самую важную работу в своей жизни. Это его вторая попытка, первая была 24.02.2022.

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Тогда не взяли, сказали, что очень молодой, и (посоветовали) идти учиться. Я доучился, — говорит Александр.

Ему 20, учебу в Киевском экономическом университете все-таки прервал. Не может усидеть в аудитории, пока его будущее решается в поле боя. Родители о решении узнают прямо сейчас. Позвонить требуют на собеседовании.

Это один из пяти рекрутинговых центров Азова. Бойцов бригада отбирает самостоятельно, потому что знают — самое страшное оказаться в окопе с тем, кто не хочет и боится воевать. Мотивированных сейчас меньше, но они есть. За час сюда пришли пятеро мужчин.

Здесь можно выбрать не только бригаду, но и должность. Учитывают все навыки и желания. Боевых должностей всего треть. Военные в основном сами набирают бригады, так создали 47 ОМБр, восемь бригад Гвардии наступления. Азов проводит мощную рекрутинговую кампанию, в Киеве всюду можно увидеть эту рекламу.

Такие центры есть в Киеве, Львове и Днепре. Тем, кто сомневается, предлагают пробную неделю. Мужчины, приходящие на пробные тренировки, говорят, боятся неизвестности больше, чем штурма посадок.

Понятно, что рано или поздно каждый мужчина в нашей стране будет служить в армии. Не хотелось бы в какой-то момент получить повестку на улице и пойти куда пошлют, потому что нет выбора.

По данным опроса рекрутингового агентства Lobby X, именно лотерея в военкоматах больше всего пугает мужчин, которые сомневаются, идти ли в армию. Демотивирует и то, что не учитывают образование и навыки.

Сейчас на платформе почти 400 вакансий в различные бригады и даже Минобороны. Трудоустроили уже около 2 тыс. человек. Должностями интересуется множество людей.

Но этот способ мобилизации тормозят, потому что сначала нужно пройти ТЦК, где придется убеждать, чтобы допустили именно в выбранное подразделение, куда удалось пройти собеседование. Минобороны должно ввести системные изменения, чтобы за каждого желающего воевать не приходилось бороться бригадам.

Пока просьб рекрутеров власть не слышит. А мобилизация опирается на старую систему и методы, которые только отбивают желание служить.

Раньше мы рассказывали, как учатся операторы FPV-дронов.

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