Скандалы с ТЦК, проверки и реформы: cамые громкие случаи по Украине и какая ситуация сейчас

Украинские военкоматы стали территориальными центрами комплектования и социальной поддержки 1 ноября 2020 года.

Они должны были заменить собой советскую систему военных комиссариатов. ТЦК СП создали, чтобы повысить эффективность работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг.

За время полномасштабного вторжения в ТЦК СП появилось много работы, также неоднократно становилось известно о случаях коррупции, превышении служебных обязанностей работников и других нарушениях.

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Мы расскажем о громких скандалах с ТЦК СП и какое положение дел сейчас.

Незаконное удержание и избиение: скандал в ТЦК Самбора

Во Львовской области задержали двух сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в городе Самбор Львовской области. Это сделали следователи Государственного бюро расследований. Работников ТЦК подозревают в незаконном удержании и избиении мужчины в помещении военкомата.

19 сентября 2023 года в сети распространялось видео, как военнослужащий-водитель избил гражданина и угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу. Государственное бюро расследований приступило к расследованию этого инцидента.

Работники ДБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК СП и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному удержанию его в помещении военкомата.

Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, избивали и издевались, требуя, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Тысячи долларов, чтобы исключить из списка призывников

В августе стало известно, что в Хмельницкой области разоблачили офицера ТЦК, который за $2000 исключал мужчин из списка призывников. Об этом сообщили в МВД.

Мужчина, работая в областном центре комплектования, обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии для принятия ими положительного решения вопроса об исключении мужчин призывного возраста из списков потенциальных призывников военкомата по состоянию здоровья. В подтверждение комиссия должна была выдать справки о непригодности к прохождению службы.

Мужчина был задержан, ему вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Дорогие подарки в обмен на “милость”

Бывший начальник Запорожского областного ТЦК и ТЦК Львова были причастны к коррупции.

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) сообщили, что Агентство составило и направило в Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины два обоснованных вывода о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования и объединенного районного ТЦК Львова.

Было установлено, что подчиненный начальника Запорожского ОТЦК продал жене своего руководителя автомобиль MAZDA CX-5 по цене, что на 800 тыс. грн меньше его рыночной стоимости. После этого военком принял решение по отношению к подчиненному, в частности, предоставляя ему отпуск для выезда за границу.

Сын другого военкома — руководителя объединенного районного ТЦК Львова — получил подарок в виде недостроенного дома площадью 638 кв.м и придомовой территории в пгт Брюховичи Львовской области. Женщина, подарившая дом сыну военкома, связана личными отношениями с мужчиной (воспитывают совместного малолетнего ребенка), который состоит на учете в этом же ТЦК и является лицом, пригодным к прохождению службы в условиях войны.

Этот мужчина с момента полномасштабного вторжения ни разу не вызывался для прохождения военно-врачебной комиссии, обновления данных или выполнения других мобилизационных распоряжений.

Указанные действия военкомов квалифицированы по ст. 172-5 КУоАП — нарушение установленных законом ограничений по получению подарков, о чем обоснованным выводом проинформировано ДСР Национальной полиции Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа с конфискацией подарков.

Проверки ТЦК СП

Из-за постоянных скандалов вокруг ТЦК СП Министерство обороны устроило их проверки. К концу июля по результатам проверок сообщили о подозрении 21 человеку, на тот момент ДБР расследовало 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий.

По предварительным выводам, 11 человек имели определенные признаки незаконного обогащения.

А уже 11 августа 2023 года Владимир Зеленский предложил уволить всех областных военкомов. 17 августа президент подписал соответствующий указ.

По его словам, управлять системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Он предложил назначать на эти должности военных, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и им не свойственен цинизм.

Реформа ТЦК СП: какие изменения сейчас

Также Украина вводит цифровизацию ТЦК СП. Бывший министр обороны Алексей Резников в августе на Международном ветеранском форуме рассказал, что к середине осени власти выйдут на более серьезную цифровизацию Территориальных центров комплектации. Тогда была стадия подписания совместных приказов с другими ведомствами об обмене информацией.

По его словам, это позволит автоматически обмениваться информацией от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы.

Кроме этого состоялась реформа военно-врачебной комиссии. Она еще не завершена, но есть первые результаты. О них 5 сентября 2023 рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Сейчас военно-врачебных комиссий стало вдвое больше, а к осмотрам привлечены почти 820 гражданских больниц. Также в Украине заработала электронная очередь, которой уже воспользовались 45 тыс. военнослужащих. Более 80% воинских частей уже подключены к электронному документообороту.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал в эфире телемарафона Єдині новини, что реформу ВВК планируют закончить к Новому году.

Ранее мы больше рассказывали об электронном документообороте для ВВК. Читай, как он работает по ссылке.

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