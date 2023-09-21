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Скандали з ТЦК, перевірки та реформи: найгучніші випадки в Україні та яка ситуація зараз

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 17:00
Скандали з ТЦК СП 2023: що відомо про гучні випадки та чи щось змінюється
Фото: Сайт президента України

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