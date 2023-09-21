Скандали з ТЦК, перевірки та реформи: найгучніші випадки в Україні та яка ситуація зараз

Українські військкомати стали Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки 1 листопада 2020 року.

Вони мали замінити собою радянську систему військових комісаріатів. ТЦК СП створили, щоб підвищити ефективність роботи з військовозобов’язаними, резервістами й ветеранами у системі надання послуг.

За час повномасштабного вторгнення у ТЦК СП з’явилося багато роботи, також неодноразово ставало відомо про випадки корупції, перевищення службових обов’язків працівниками та про інші порушення.

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Незаконне утримання та побиття: скандал у ТЦК Самбора

На Львівщині затримали двох співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки в місті Самбір Львівської області. Це зробили слідчі Державного бюро розслідувань. Працівників ТЦК підозрюють у незаконному утриманні та побитті чоловіка у приміщенні військкомату.

19 вересня 2023 року у мережі поширювалося відео, як військовослужбовець-водій побив громадянина та погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю. Державне бюро розслідувань розпочало розслідування цього інциденту.

Працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК СП та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

Встановлено, що фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися, вимагаючи, щоб він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у незаконному позбавленні волі, катуванні та перевищенні військовою особою службових повноважень (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Тисячі доларів, щоб виключити зі списку призовників

У серпні стало відомо, що на Хмельниччині викрили офіцера ТЦК, який за $2 000 виключав чоловіків зі списку призовників. Про це повідомили в МВС.

Чоловік, працюючи в обласному центрі комплектування, обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії для ухвалення ними позитивного розв’язання питання щодо виключення чоловіків призовного віку зі списків потенційних призовників військового комісаріату за станом здоров’я. На підтвердження комісія мала видати довідки про непридатність до проходження служби.

Чоловіка було затримано та вручено повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Дорогі подарунки в обмін на “милість”

Колишній начальник Запорізького обласного ТЦК та ТЦК міста Львова були причетні до корупції.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомили, що Агентство склало та направило до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України два обґрунтованих висновки про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування (ОТЦК) та керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова.

Було встановлено, що підлеглий начальника Запорізького ОТЦК продав дружині свого керівника автомобіль MAZDA CX-5 за ціною, що на 800 тис. грн менша за його ринкову вартість. Після цього воєнком ухвалив рішення щодо підлеглого, зокрема, надаючи йому відпустки для виїзду за кордон.

Син іншого воєнкома — керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова — отримав подарунок у вигляді недобудованого будинку площею 638 кв.м та прибудинкової території в смт Брюховичі Львівської області. Жінка, яка подарувала будинок сину воєнкома, пов’язана особистими стосунками з чоловіком (виховують спільну малолітню дитину), який перебуває на обліку в цьому ж ТЦК і є особою, придатною до проходження служби в умовах війни.

Цей чоловік з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не викликався для проходження військово-лікарської комісії, оновлення даних чи виконання інших мобілізаційних розпоряджень.

Зазначені дії воєнкомів кваліфіковано за ст. 172-5 КУпАП — порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків, про що обґрунтованим висновком поінформовано ДСР Національної поліції України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу з конфіскацією подарунків.

Перевірки ТЦК СП

Через постійні скандали навколо ТЦК СП Міністерство оборони влаштувало їхні перевірки. Під кінець липня за результатами перевірок повідомили про підозру 21 особі, на той момент ДБР розслідувало 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та СП, військово-лікарських комісій.

За попередніми висновками, 11 осіб мали певні ознаки незаконного збагачення.

А вже 11 серпня 2023 року Володимир Зеленський запропонував звільнити усіх обласних воєнкомів. 17 серпня президент України підписав відповідний указ.

За його словами, керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна, та чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада. Він запропонував призначати на ці посади військових, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і їм не властивий цинізм.

Реформа ТЦК СП: які зміни є зараз

Також Україна впроваджує цифровізацію ТЦК СП. Колишній міністр оборони Олексій Резніков у серпні на Міжнародному ветеранському форумі розповів, що у середині осені влада вийде на більш серйозну цифровізацію Територіальних центрів комплектації. Тоді була стадія підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією.

За його словами, це дасть змогу автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби.

Крім цього відбулася реформа військово-лікарської комісії. Вона ще не завершена, але вже є перші результати. Про них 5 вересня 2023 року розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Зараз військово-лікарських комісій стало вдвічі більше, а до оглядів залучені майже 820 цивільних лікарень. Також в Україні запрацювала електронна черга, якою вже скористалися 45 тис. військовослужбовців. Понад 80% військових частин уже підключені до електронного документообігу.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів в ефірі телемарафону Єдині новини, що реформу ВЛК планують закінчити до Нового року.

Раніше ми більше розповідали про електронний документообіг для ВЛК. Читай, як він працює, за посиланням.

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