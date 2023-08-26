Стане легше? В Україні запускають електронний документообіг для ВЛК — подробиці

Українські захисники віддають за свободу всієї країни найдорожче — свої життя та здоров’я. Та попри швидкий технологічний прогрес в країні, оборонці й досі були змушені подавати у паперовому вигляді усі необхідні документи, пов’язані з проходженням військово-лікарської комісії (ВЛК), а також оформлення відпусток для продовження лікування чи звільнення. Через це й зараз можна побачити чималі черги у лікарнях.

Тому Кабінет Міністрів ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження ВЛК. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Тобто медзаклади, військові частини, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зможуть обмінюватись медичними та іншими документами військовослужбовців в електронному вигляді.

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Таким чином уряд прагне покращити якість медичного обслуговування оборонців, адже раніше використання виключно паперового варіанта значно ускладнювало ці процеси та створювало додаткове навантаження на військових.

Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі “кур’єра”, а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Які документи можна буде передавати в електронному вигляді

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я.

витяги з наказів військової частини.

За словами Ганни Маляр, цей крок є частиною системної роботи уряду, що спрямована на покращення умов проходження ВЛК та удосконалення її роботи.

Також раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр детально розповіла про удосконалення роботи військово-лікарських комісій.

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