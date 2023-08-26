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Стане легше? В Україні запускають електронний документообіг для ВЛК — подробиці

Даніела Долотова, редакторка сайту 26 Серпня 2023, 11:30
електронний документообіг для ВЛК
Фото: Depositphotos

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