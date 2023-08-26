Станет легче? В Украине запускают электронный документооборот для ВВК — подробности

Украинские защитники отдают за свободу всей страны самое дорогое — свои жизни и здоровье. Но несмотря на быстрый технологический прогресс в стране, защитники до сих пор были вынуждены подавать в бумажном виде все необходимые документы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), а также оформление отпусков для продолжения лечения или увольнения. Поэтому и сейчас можно увидеть немалые очереди в больницах.
Поэтому Кабинет Министров принял решение о введении электронного документооборота во время и после прохождения ВВК. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
То есть медучреждения, воинские части, территориальные центры комплектования и социальной поддержки смогут обмениваться медицинскими и другими документами военнослужащих в электронном виде.
Таким образом, правительство стремится улучшить качество медицинского обслуживания защитников, ведь раньше использование исключительно бумажного варианта значительно усложняло эти процессы и создавало дополнительную нагрузку на военных.
Такой подход освобождает военнослужащих от роли “курьера”, а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК.
Такой подход освобождает военнослужащих от роли “курьера”, а вместо этого позволяет быстро получить документы, необходимые для прохождения осмотра и реализации решений ВВК.
По словам Анны Маляр, этот шаг является частью системной работы правительства, направленной на улучшение условий прохождения ВВК и усовершенствование ее работы.
Также ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подробно рассказала об усовершенствовании работы военно-врачебных комиссий.
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