Улучшение работы военно-врачебных комиссий — Маляр подробно о главных изменениях

Во время войны государство пытается максимально быстро и качественно регулировать возникающие проблемы в тех или иных секторах. В частности, военная сфера и все, что касается призыва военнослужащих.

На днях стало известно, что Верховная Рада поддержала законопроекты №9154 и №9158 по усовершенствованию работы военно-врачебных комиссий и вопросам оформления документов для лечения военнослужащих.

Подробно, что это значит и как работает, в эфире телемарафона Єдині новини рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как изменится военно-врачебная комиссия

По словам Анны Маляр, не стоит думать, что в работе медицинских сил нет больше никаких проблем, кроме ВВК. Ведь прежде всего медики спасают жизни всех людей, а одна из задач — работа с военно-врачебными комиссиями.

— Проблемы есть, потому что во время такой нагрузки военная сфера нуждается в изменениях. Это невозможно сравнить с 2014 годом, потому что если тогда вся эта система и старое законодательство могли справиться, то с полномасштабным вторжением это невозможно, — говорит Анна Маляр.

Военно-врачебную комиссию проходят не только военные, получившие ранения или у кого испортилось здоровье, но и те люди, которые покинули боевые позиции и сейчас проходят в уголовных делах.

Анна Маляр объясняет: по поручению министра обороны Украины Алексея Резникова, она и ее команда проехали по линии фронта и проверили все учреждения, где предоставляется ВВК. Количество заведений увеличили, чтобы уменьшить нагрузку.

Также она отмечает, что большинство проблем можно решить только организационным путем, а сложные приходится изменять законодательно.

Организацию деятельности ВВК нужно менять, — резюмирует Маляр.

Среди основных пунктов Анна Маляр выделила несколько главных.

— Во-первых, нам нужна цифровизация. Электронные очереди являются требованием времени, потому что законы писались во времена, когда таких возможностей просто не было. И, конечно, электронный документооборот — у него есть свои нюансы, ведь документы содержат чувствительную информацию о персональных данных военных.

Это не будет так просто, как с гражданскими, но мы это стараемся делать. Совместно работают несколько министерств — Минобороны, Вооруженные силы, Минцифры, Минздрав, — заключает заместитель министра обороны Украины.

Также Анна Маляр отметила, что теперь ВВК можно будет формировать и на базе гражданских медучреждений.

Она говорит: изменения также будут касаться и моментов бумажной волокиты, когда военные вынуждены доказывать, что получили ранения именно в бою, а не при каких-либо других обстоятельствах. Процесс ориентирован на упрощение.

— В то же время многие вещи, на которые сетуют люди, прямо установлены законом. Это не чья-то прихоть, это и не какая-то непонятная провокация, — говорит Маляр.

Сейчас над максимальным упрощением процедуры работают и общественные активисты. Но свести их к нулю также невозможно.

Детальнее о цифровизации военно-врачебной комиссии и когда ее полностью переведут в онлайн-режим, мы писали в нашем другом материале.

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