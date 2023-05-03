Удосконалення роботи військово-лікарських комісій — Маляр детально про головні зміни

Під час війни держава намагається максимально швидко та якісно регулювати проблеми, що виникають у тих чи інших секторах. Зокрема, військова сфера та все, що стосується призову військовослужбовців.

Днями стало відомо, що Верховна Рада підтримала законопроекти №9154 та №9158 щодо удосконалення роботи військово-лікарських комісій і питань оформлення документів для лікування військовослужбовців.

Детально про те, що це означає та як працює, в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Як зміниться військово-лікарська комісія

За словами Ганни Маляр, не треба думати, що в роботі медичних сил немає більше ніяких проблем, окрім ВЛК. Адже насамперед медики рятують життя всіх людей, а уже одне із завдань — робота з військово-лікарськими комісіями.

— Проблеми є, бо під час такого навантаження військова сфера потребує змін. Це неможливо порівняти із 2014 роком, бо якщо тоді вся ця система та старе законодавство могли впоратися, то з повномасштабним вторгненням це стало неможливо, — каже Ганна Маляр.

Військово-лікарську комісію проходять не лише військові, які отримали поранення чи у кого зіпсувалося здоров’я, а й ті люди, які залишили бойові позиції і нині проходять у кримінальних провадженнях.

Ганна Маляр пояснює: за дорученням міністра оборони України Олексія Резнікова, вона та її команда проїхали лінією фронту та перевірили всі заклади, що надають ВЛК. Кількість закладів збільшили, щоб зменшити навантаження.

Також вона зазначає, що більшість проблем можна вирішити лише організаційним шляхом, а вже складніші — доводиться змінювати законодавчо.

Організацію діяльності ВЛК треба змінювати, — резюмує Маляр.

Серед основних пунктів Ганна Маляр виокремила кілька головних.

— По-перше, нам потрібна цифровізація. Електронні черги є вимогою часу, бо закони писалися в часи, коли таких можливостей просто не було. І, звісно, електронний документообіг має свої нюанси, адже документи містять чутливу інформацію щодо персональних даних військових.

Це не буде так просто, як з цивільними, але ми це намагаємося робити. Спільно працюють декілька міністерств — Міноборони, Збройні сили, Мінцифра, МОЗ, — підсумовує заступниця міністра оборони України.

Також Ганна Маляр зазначила, що відтепер ВЛК можна буде формувати й на базі цивільних медзакладів.

Вона каже: зміни також стосуватимуться і моментів паперових тяганин, коли військові змушені доводити, що отримали поранення саме в бою, а не за якихось інших обставин. Процес налаштований на спрощення цієї тяганини.

— Водночас багато речей, на які нарікають люди, прямо встановлені законом. Це не чиясь забаганка, це і не якась незрозуміла провокація, — каже Маляр.

Нині над максимальним спрощенням процедури працюють і громадські активісти. Але звести їх до нуля також неможливо.

Детальніше про цифровізацію військово-лікарської комісії та коли її повністю переведуть в онлайн-режим, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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