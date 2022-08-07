Як оскаржити помилковий висновок військово-лікарської комісії – поради правозахисниці

Скільки людей, стільки й історій. Досить поширена фраза, яка добре описує досвід призовників під час проходження військово-лікарської комісії.

Іноді трапляються історії, коли когось з непростим захворюванням визнають придатним до несення військової служби. Правозахисниця Вікторія Тютюнникова стверджує, що це може бути простим людським фактором та помилкою.

Проте потрібно знати, як оскаржити таке рішення військово-лікарської комісії та не потрапити на фронт із захворюванням, що нестиме небезпеку не одній людині, але і її побратимам.

Вікторія Тютюнникова наголошує, що також варто пам’ятати, що вручення повістки ще не означає, що вас обов’язково заберуть на службу. Кожен повинен спочатку пройти медичну комісію, до якої може звернутись вже з наявними довідками, якщо відомо про свою хворобу.

Та все ж навіть після висновку ВЛК про придатність до військової служби можна оскаржити це рішення.

Як оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Насамперед можна спробувати звернутись до військово-лікарської комісії вищого рівня. Ще один із варіантів оскарження висновку – звернутись до суду.

У також разі можна спробувати розв’язати питання у досудовому порядку. Для цього потрібно подати заяву про перегляд рішення комісії, де буде зазначено причину звернення. До неї також мають додаватись усі документи рішення ВЛК, що оскаржується.

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Крім того, потрібно долучити до заяви результати попередніх досліджень та медичних висновків, що стане доказовою базою для суду.

Якщо у досудовому порядку не виходить оскаржити рішення, тоді можна звернутись із заявою до суду за місцем проживання позивача або знаходження медичної комісії.

Проте варто пам’ятати, що до повноважень суду не входить оцінка діагнозу чи стану здоров’я. Тому потрібно надати медичні висновки, які будуть оцінюватись на засіданні.

Якщо про хворобу стало відомо вже під час служби

Траплялись випадки коли про хворобу ставало відомо лише тоді, коли особа знаходилась у зоні активних бойових дій.

У такому разі потрібно подати клопотання до командира та просити про проходження повторної медкомісії, яка зможе дати висновок, чи може людина продовжити службу.

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