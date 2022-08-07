Здоровье и красота

Как обжаловать ошибочное заключение военно-врачебной комиссии — советы правозащитника

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 августа 2022, 08:00
Як оскаржити помилковий висновок військово-лікарської комісії
Фото: Pexels

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