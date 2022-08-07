Как обжаловать ошибочное заключение военно-врачебной комиссии — советы правозащитника

Сколько людей, столько и истории. Достаточно распространена фраза, которая хорошо описывает опыт призывников во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Иногда случаются истории, когда кого-то с непростым заболеванием признают пригодным для несения военной службы. Правозащитник Виктория Тютюнникова утверждает, что это может быть просто человеческим фактором и ошибкой.

Однако нужно знать, как обжаловать такое решение военно-врачебной комиссии и не попасть на фронт с заболеванием, которое будет представлять опасность не только человеку, но и его собратьям.

Виктория Тютюнникова отмечает, что также следует помнить, что вручение повестки еще не означает, что вас обязательно заберут на службу. Каждый должен сначала пройти медицинскую комиссию, к которой может обратиться уже с имеющимися справками, если уже известно о своей болезни.

И все же, даже после заключения ВЛК о пригодности к военной службе, можно обжаловать это решение.

Как обжаловать заключение военно-врачебной комиссии

В первую очередь можно попытаться обратиться в военно-врачебную комиссию высшего уровня. Еще один из вариантов обжалования заключения – обратиться в суд.

В таком случае можно попытаться решить вопрос в досудебном порядке. Для этого нужно подать заявление о пересмотре решения комиссии, где будет указана причина обращения. К ней также должны прилагаться все документы обжалуемого решения ВЛК.

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Кроме того, необходимо приобщить к заявлению результаты предварительных исследований и медицинских выводов, что станет доказательной базой для суда.

Если в досудебном порядке не удается обжаловать решение, тогда можно обратиться с заявлением в суд по месту жительства истца или нахождения медицинской комиссии.

Однако следует помнить, что в полномочия суда не входит оценка диагноза или состояния здоровья. Поэтому следует предоставить медицинские выводы, которые будут оцениваться на заседании.

Если о болезни стало известно уже во время службы

Бывали случаи, когда о болезни становилось известно только тогда, когда человек находился в зоне активных боевых действий.

В таком случае нужно подать ходатайство командиру и просить о прохождении повторной медкомиссии, которая сможет дать вывод, может ли человек продолжить службу.

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