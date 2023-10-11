Осваивают технику и собирают “птичек” самостоятельно! Как учатся операторы FPV-дронов

Они высокоточны, способны догнать вражескую технику, залететь в окно и нанести сокрушительный удар. FPV-дроны называют чуть ли не идеальным оружием для борьбы с оккупантами.
Но чтобы они работали максимально мощно, управлять ими должны профессиональные операторы. Специально созданный благотворительный проект готовит пилотов FPV-дронов из военнослужащих.
Разведчица с позывным Руда готовится к полету. Несколько минут, чтобы настроиться, и дрон в воздухе. Пока она только овладевает FPV-дроном, ведь до этого была тренером по воздушной гимнастике. Когда началась полномасштабная война, Руда без колебаний сменила спортзал на окопы.
Сначала были теоретические занятия, полеты на симуляторах, а теперь самое сложное — практика в поле вместе с опытными инструкторами. Они говорят, что месяца вполне хватает, чтобы научиться управлять дроном.
Особенность работы на FPV-дронах — управление через очки виртуальной реальности. Во время полета оператор видит только картинку с борта. Женщины учатся по парам, одна — оператор, а другая — штурман. Проект планирует подготовить 100 операторов дронов.
Собрать подобный дрон можно своими силами, на это понадобится примерно 12 тыс. грн. Военная с позывным Ласточка заказала детали и собрала себе дрон за ночь. Хотела разобраться в технике, чтобы еще и быстро чинить.
Не всем удается управлять дроном. Часть отсеивается. Те, кто проходят все промежуточные экзамены, сдают финальный. Получают военно-учетную специальность — оператор FPV-дрона, — говорит директор БФ Dignitas.
Не всем удается управлять дроном. Часть отсеивается. Те, кто проходят все промежуточные экзамены, сдают финальный. Получают военно-учетную специальность — оператор FPV-дрона, — говорит директор БФ Dignitas.
Новости с фронта указывают на то, что российские оккупанты активизировались и начинают идти на штурм. Чтобы сохранить больше жизней наших военных, нужно донатить на дроны. Военный 3-й ОШБ Азов Вадим Осадчий рассказал больше о сборе на дроны.
Цель сбора — 10 млн грн. За эти средства можно приобрести 230 FPV-дронов, топливозаправщик, две бронированные машины.
Враг наращивает количество дронов на передовой. Российские оккупанты стали стремительно развиваться, интенсивно наращивают производство и использование дронов. Летом начали применять ударные типы FPV-дронов.
И.о. командира 3-й ОШБр ВСУ Родион Кудряшов говорит, что враг эволюционирует, поэтому ВСУ нужна помощь неравнодушных и волонтеров.
Один FPV-дрон может поразить танк. Все зависит от точности попадания. Дрон стоит тысячу-полторы долларов, а танк — миллионы долларов. Это выгодная инвестиция в победу ВСУ, — говорит Родион Кудряшов.
Один FPV-дрон может поразить танк. Все зависит от точности попадания. Дрон стоит тысячу-полторы долларов, а танк — миллионы долларов. Это выгодная инвестиция в победу ВСУ, — говорит Родион Кудряшов.
Ранее мы говорили, что ВСУ считают главной опасностью на фронте от россиян.
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