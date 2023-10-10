Ими затыкают “проблемные” участки фронта. Российское подразделение Шторм-Z активизировалось

Начальник пресс-службы Восточного подразделения войск ВСУ Илья Евлаш рассказал Яне Брензей о ситуации на Лимано-Купянском направлении. Активность врага не уменьшилась, несмотря на погодные условия. Читай, как усиливается российское подразделение Шторм-Z.

Российское подразделение Шторм-Z усиливается — в чем опасность

Подразделение Шторм-Z — это штрафные батальоны, состоящие преимущественно из заключенных и провинившихся военнослужащих, чтобы те могли искупить вину перед народом собственной кровью.

Противник активно акцентирует внимание на позициях вблизи Макеевки, Ивановки, Синьковки. Туда пытаются перебросить штурмовые отряды типа Шторм-Z и стрелковые батальоны, — говорит Илья Евлаш.

Подразделение Шторм-Z в основном отправляют на разведку, мины, проверку инженерных укреплений и огневые позиции ВСУ. Ударной силы у них нет, потому что они чаще всего плохо подготовлены. Бывают случаи дезертирства.

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До ухудшения погодных условий российские оккупанты постараются интенсифицировать свои усилия. Враг увеличил количество артиллерийских ударов. Военные ВСУ готовы, ведь знают, как работать в любых условиях. Силы обороны продолжают продвижение на Бахмутском направлении.

Вблизи Андреевки есть успехи. Атаки отбивают и вблизи Клещеевки. Подробнее об успехах на фронте сообщат после закрепления войск на позициях.

Начальник службы по связям с общественностью 46 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Александр Невидомый рассказал, что враг в активной обороне. На Запорожском направлении фронта также используются силы подразделения Шторм-Z.

Их используют, как отряды пушечного мяса. Выставил и забыл. Своими действиями они напоминают штрафбаты. Самое тяжелое их вооружение — это пулеметы. Ими прикрывают наиболее “проблемные” участки фронта.

Потери врага в этих отрядах погибшими и ранеными, по оценке военного, составляют около 70%. Многие раненые не доживают до эвакуации, потому что такая логистика у врага не продумана.

Оккупанты вгрызаются в нашу землю, для них лучше погибнуть, или сдаться в плен, говорит Александр Неизвестный. Но несмотря ни на что, настрой у украинских военных боевой.

Ранее мы рассказывали о карте боевых действий 10 октября.

Фото: Командование Сил специальных операций

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