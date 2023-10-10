Ними затикають “проблемні” ділянки фронту. Російський підрозділ Шторм-Z активізувався

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш розповів Яні Брензей про ситуацію на Лимано-Куп’янському напрямку. Активність ворога не зменшилася, попри погодні умови. Читай, як посилюється російський підрозділ Шторм-Z.

Російський підрозділ Шторм-Z посилюється — у чому небезпека

Підрозділ Шторм-Z — це штрафні батальйони, які складаються переважно з ув’язнених та військовослужбовців, які провинилися, щоб ті могли спокутувати провину перед народом власною кров’ю.

Противник активно акцентує увагу на позиціях поблизу Макіївки, Іванівки, Синьківки. Туди намагаються перекинути штурмові загони типу Шторм-Z та стрілецькі батальйони, — каже Ілля Євлаш.

Підрозділ Шторм-Z переважно відправляють на розвідку, міни, перевірку інженерних укріплень та вогневі позиції ЗСУ. Ударної сили вони не мають, бо найчастіше погано підготовлені. Трапляються випадки дезертирства.

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До погіршення погодних умов російські окупанти намагатимуться інтенсифікувати свої зусилля. Ворог збільшив кількість артилерійських ударів. Військові ЗСУ готові, адже знають, як працювати в будь-яких умовах. Сили оборони продовжують просування на Бахмутському напрямку.

Поблизу Андріївки є успіх. Атаки відбивають і поблизу Кліщіївки. Детальніше про успіхи на фронті повідомлять після закріплення військ на позиціях.

Начальник служби зв’язків із громадськістю 46 окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий розповів, що ворог в активній обороні. На Запорізькому напрямку фронту також застосовують сили підрозділу Шторм-Z.

Їх використовують, як загони гарматного м’яса. Виставив і забув. Своїми діями вони нагадують штрафбати. Найважче їхнє озброєння — це кулемети. Ними затуляють найбільш “проблемні” ділянки фронту.

Втрати ворога в цих загонах загиблими та пораненими, за оцінкою військового, складають близько 70%. Багато поранених не доживають до евакуації, бо така логістика у ворога не продумана.

Окупанти вгризаються в нашу землю, для них краще загинути або здатися у полон, каже Олександр Невідомий. Та настрій в українських військових бойовий.

Раніше ми розповідали про карту бойових дій 10 жовтня.

Фото: Командування Сил спеціальних операцій

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