Карта бойових дій 10 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 10 жовтня 2023 зацікавлює усіх, хто слідкує за подіями на фронті. Більшість починають нею користуватися, коли з’являються новини про звільнені населені пункти.

Зараз українські військові продовжують вести боротьбу, попри усі труднощі. Навіть у складних погодних умовах вони тримають стрій та не здаються. Тому ми маємо їх підтримувати, допомагати, щоб вони могли відчувати нашу турботу.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя Запорізької області, і, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил, ймовірно, намагаючись продовжити захист від українських контрнаступальних операцій.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі західного кордону Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області й просунулися в деяких областях.

Українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута на заході Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Також, сьогодні вночі, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши 36 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих дронів.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку наші захисники відбили п’ять атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили чотири атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою, Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

На окупованих територіях російські військові жахливо поводяться з мирним населенням. Раніше ми розповідали, що у Мелітополі росіяни викрадають людей посеред міста.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.