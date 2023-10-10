Карта бойових дій 10 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 10 жовтня 2023 зацікавлює усіх, хто слідкує за подіями на фронті. Більшість починають нею користуватися, коли з’являються новини про звільнені населені пункти.
Зараз українські військові продовжують вести боротьбу, попри усі труднощі. Навіть у складних погодних умовах вони тримають стрій та не здаються. Тому ми маємо їх підтримувати, допомагати, щоб вони могли відчувати нашу турботу.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська розпочали локалізовані наступальні операції на південь від Гуляйполя Запорізької області, і, ймовірно, реорганізували Південне угруповання сил, ймовірно, намагаючись продовжити захист від українських контрнаступальних операцій.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області, в районі західного кордону Донецько-східної Запорізької області, на заході Запорізької області й просунулися в деяких областях.
Українські війська продовжували наступальні операції поблизу Бахмута на заході Донецької та Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися на деяких ділянках.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Також, сьогодні вночі, Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні застосувавши 36 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 26 ворожих дронів.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.
На окупованих територіях російські військові жахливо поводяться з мирним населенням. Раніше ми розповідали, що у Мелітополі росіяни викрадають людей посеред міста.
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