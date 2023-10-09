Карта бойових дій 9 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 9 жовтня 2023 змінюється разом з погодними умовами, які доводиться щоденно долати українським захисникам на шляху до безумовної свободи.

Попри спеку і сліпуче сонце, рясні дощі, сніг та морозні днини, наші оборонці не лише продовжують тримати оборону, але й звільняти рідні для всіх українців населені пункти.

Однак не варто вважати, що втома їх не оминає, а суперсили з’явились 24 лютого та не покидають їх ні на хвилину, адже підтримка тилу їм потрібна завжди. А її результати завжди можна побачити у зведеннях Генштабу ЗСУ.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута та незначно просунулися на захід Запорізької області.

Російські війська посилюють мінування в районі Роботине-Вербове та намагаються зупинити українські сили на ділянках фронту подалі від західної Запорізької області.

Російські війська також продовжували наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області та на адміністративному кордоні Донецько-Запорізької області, і, як повідомляється, просунулися на окремих ділянках.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 9 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість авіаційних ударів, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та цивільних об’єктів нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали: Грабовське Сумської області, Костянтинівка Донецької області, Новоданилівка, Роботине, Оріхів Запорізької області, Берислав Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Куп’янському напрямку наші захисники відбили три атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак в районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх в районах західніше Вербового Запорізької області. Також українські воїни ведуть наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх в районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби, дві радіолокаційні станції, два райони зосередження особового складу та два склади боєприпасів противника.

Також раніше ми розповідали як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку.

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