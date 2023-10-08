Бути розвідником — це стиль мислення та життя. Історія бійця з Krakena на псевдо Ізя

За кожним героєм та героїнею української оборони — велика історія, яка й привела об’єднаних ідеєю людей на війну. Багатьох повномасштабне вторгнення висмикнуло з мирних професій, й серед них — військовий на псевдо Ізя.

Він ― доброволець й воїн підрозділу спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken.

Ще за лічені години до початку широких військових дій він наливав коктейлі в одному з барів. Та вже за кілька днів — зібрав сумку і пішов до військкомату. Свою історію боєць розповів виданню Обозреватель.

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Змінив бар на війну

Військовий Ізя став на захист країни без жодного бойового досвіду. Він каже, що просто зібрав сумку і пішов, коли 27 лютого покинув роботу.

Підвезти його погодилися випадкові люди, що їхали повз.

— Ми доїхали до міста Українка. Хлопці на блокпосту перевіряли у людей документи. Це було прямо біля відділення поліції. Забороняли людям знімати, тобто, зупиняли автомобілі та видаляли всі відеозаписи. Я побачив, що біля поліції вже дуже багато натовпу.

На той час в мене не було ні приписного, ні військового квитка, — каже чоловік. Його військові документи були у Харкові, за місцем його навчання.

Тоді у військкоматах панував хаос, зі зброєю виходили лише ті, хто вже мав досвід війни: колишні учасники АТО, або ті, хто мав військовий квиток. За три доби, що провів Ізя біля поліції, туди приїхали полки, які набирали людей до своїх лав та їхали на передову.

Там же з’явилися й інструктори, які навчали перші диверсійні групи.

Вони забирали до себе всіх хлопців, які не потрапили у військкомат. Лякали, що їдемо прямо на фронт, хто хоче вмирати. Тому люди відсіювались. У тих, кого набирали, забирали телефони, саджали в автобус та їхали невідомо куди.

Військовий каже, що навчання та підготовка проходили під Києвом, там добровольці вчилися поводитися зі зброєю та надавати першу медичну допомогу.

Розвіддіяльність та перший бойовий досвід

Ізя має чимало досвіду: його навчав ГУР, потім військова частина Києва, де чоловік навіть був начальником інженерної служби. Та тоді добровольці ще не знали, до чого саме їх готують.

— Нами дуже опікувалися, і мені це сподобалося, — розповідає Ізя.

Прийшовши у Kraken, я знайшов себе і знайшов людей, які мають таку ж ціль. Вони, як і я, емоційно віддаються справі, тому це проклало надію, що все буде добре.

Тоді ж з’явилося й бажання стати частиною чогось масштабного, бо до цього, зазначає Ізя, всі були розділені. Так, за пів року, Kraken зробив з добровольців без військового вишколу справжніх бійців.

— Всі ці підготовчі заходи не раз нам рятували життя. Ніхто не знає, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Коли ти на емоціях та адреналіні, то робиш так, як вчили. Підготовка дає більше шансів вижити, — пояснює чоловік.

А ще, він переконаний, що й після закінчення війни його життя буде пов’язане з військовою справою.

Бути розвідником — це стиль мислення та життя.

Чоловік встиг взяти участь у всіх відомих спецопераціях, які відбувалися у 2023 році. Як він сам каже: “У всіх, які показували по телевізору”.

Своє перше поранення він отримав під Благодатним. Каже, що тоді хотів зробити єдине фото, аби показати тим, хто не був на війні. За секунду після цього поблизу них влучив снаряд у будинок. Всіх, хто був там, привалило цегляною стіною.

Військовий каже, що мотивації постійно розвиватися йому додає бажання вижити.

— Чим краще ти готуєшся, тим більше знаєш і тим краще для підрозділу. Ти щось зробиш правильно ― це впливає на чуже життя. Ми один від одного залежимо.

А ось ворога він сприймає як фігури манекенів, тож психологічно переживає це без відчуттів.

Тепер чоловік мріє відкрити свій бар у Криму, коли він та інші бійці виженуть окупантів з півострова.

Такі історії часто здаються неймовірними. Інший боєць вразив українців тим, що залишився на Азовсталі після наказу вийти в полон та пройшов 200 км у ворожому тилу, аби вижити та повернутися додому.

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