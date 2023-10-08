Быть разведчиком — это стиль мышления и жизни. История бойца из Kraken с позывным Изя

За каждым героем и героиней украинской обороны большая история, которая и привела объединенных идеей людей на войну. Многих полномасштабное вторжение выдернуло из мирных профессий, и среди них — военный с позывным Изя.

Он — доброволец и воин подразделения специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken.

Ещё за считанные часы до начала широких военных действий он наливал коктейли в одном из баров. Но уже через несколько дней — собрал сумку и пошел в военкомат. Свою историю боец рассказал изданию Обозреватель.

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Сменил бар на войну

Военный Изя встал на защиту страны без боевого опыта. Он говорит, что просто собрал сумку и ушел, когда 27 февраля бросил работу.

Подвезти его согласились ехавшие мимо случайные люди.

— Мы доехали до города Украинка. Ребята на блокпосте проверяли у людей документы. Это было прямо у отделения полиции. Запрещали людям снимать, то есть останавливали автомобили и удаляли все видеозаписи. Я увидел, что возле полиции уже очень много толпы.

В то время у меня не было ни приписного, ни военного билета, — говорит мужчина. Его военные документы были в Харькове по месту его обучения.

Тогда в военкоматах царил хаос, с оружием выходили только те, кто уже имел опыт войны: бывшие участники АТО или те, кто имел военный билет. Через трое суток, которые провел Изя возле полиции, туда приехали полки, что набирали людей в свои ряды и ехали на передовую.

Там же появились и инструкторы, обучавшие первые диверсионные группы.

Они забирали к себе всех ребят, не попавших в военкомат. Пугали, что едем прямо на фронт, кто хочет умирать. Поэтому люди отсеивались. У тех, кого набирали, забирали телефоны, сажали в автобус и ехали неизвестно куда.

Военный говорит, что обучение и подготовка проходили под Киевом, там добровольцы учились обращаться с оружием и оказывать первую медицинскую помощь.

Разведдеятельность и первый боевой опыт

Изя имеет много опыта: его учил ГУР, затем военная часть Киева, где мужчина даже был начальником инженерной службы. Тогда добровольцы ещё не знали, к чему именно их готовят.

— Нами очень заботились, и мне это понравилось, — рассказывает Изя.

Придя в Кракен, я нашел себя и нашел людей, которые имеют ту же цель. Они, как и я, эмоционально отдаются делу, поэтому это давало надежду, что все будет хорошо.

Тогда же появилось и желание стать частью чего-то масштабного, потому что до этого, отмечает Изя, все были разделены. Так, через полгода, Kraken сделал из добровольцев без военной подготовки настоящих бойцов.

— Все эти подготовительные мероприятия не раз нам спасали жизнь. Никто не знает, как себя вести в той или иной ситуации. Когда ты на эмоциях и адреналине, то поступаешь так, как учили. Подготовка дает больше шансов выжить, — объясняет мужчина.

А ещё он убежден, что и после окончания войны его жизнь будет связана с военным делом.

Быть разведчиком — это стиль мышления и жизни.

Мужчина успел принять участие во всех известных спецоперациях, происходивших в 2023 году. Как он сам говорит: “Во всех, которые показывали по телевизору”.

Свое первое ранение он получил под Благодатным. Говорит, что хотел сделать единственное фото, чтобы показать тем, кто не был на войне. Через секунду после этого возле них попал снаряд в дом. Всех, кто был там, привалило кирпичной стеной.

Военный говорит, что мотивацию постоянно развиваться ему придает желание выжить.

— Чем лучше ты готовишься, тем больше знаешь и тем лучше для подразделения. Ты что-то сделаешь правильно — это влияет на чужую жизнь. Мы друг от друга зависим.

А вот врага он воспринимает как фигуры манекенов, так что психологически переживает это без ощущений.

Теперь мужчина мечтает открыть свой бар в Крыму, когда он и другие бойцы выгонят оккупантов с полуострова.

Такие истории часто кажутся невероятными. Другой боец поразил украинцев тем, что остался на Азовстале после приказа выйти в плен и прошел 200 км во вражеском тылу, чтобы выжить и возвратиться домой.

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