Остался один на Азовстали и прошел 200 км пешком, чтобы оказаться на свободе: история несокрушимого бойца

В мае 2022 года бойцы, героически державшие Азовсталь, получили приказ выйти с завода. Тогда военные попали на не подконтрольную Украине территорию.

Однако военный Александр с позывным Схид утверждает, что остался один на меткомбинате Азовсталь в оккупированном Мариуполе после выхода украинских защитников, потому что не захотел идти в плен к россиянам.

Свою историю, как он остался один и выходил из Азовстали, он рассказал в интервью YouTube-каналу PRESSING.

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Внесли в списки пропавших без вести

Александр рассказал, что попросил своего командира не подавать его в списки для россиян, ведь не хотел попасть в плен. Командир записал Александра, как пропавшего без вести.

Мне мой взвод пожал руку, пожелал удачи, — делится воспоминаниями он.

Военный объясняет, что Азовсталь имеет большую территорию, это как город в городе. По его словам, на территории комбината находилось много неприметных мест, куда человек не захочет лезть. Он с собратом нашел канализационные люки, там был ход в сторону. Парни разобрали его. Оказалось, что глубина подземного помещения была около 3 м.

— Мы подготовили матрасы, одеяла, продукты, воду. Планировали оставаться вдвоем с собратом, но в последний момент он отказался и решил выходить вместе со всеми, — рассказывает Александр. По его словам, собрат до сих пор остается в российском плену.

Как выходил из завода

Боец прятался в подготовленном помещении неделю. Он обдумывал разные сценарии выхода, придумывал разные варианты, что будет говорить, если попадет в плен. Говорит, что в тот период больше спал, чтобы время быстрее истекло.

На седьмой день я очень плохо чувствовал себя, поэтому решил, если не вылезу, то просто умру. Так что решил выходить, — говорит Александр.

Тогда Схид сменил одежду на гражданскую, разобрал и спрятал оружие. Выходить начал ночью.

— Враг себя демаскировал, потому что палил костры на блокпостах, громко разговаривал, светил фонарями, поэтому я видел, где они дислоцируются. Искал места, где буду проходить. Шел достаточно долго, потому что должен был прислушиваться к местности, слушать, есть ли вблизи враг, — делится Александр.

Отмечает, что удалось дойти до города. Вероятно, он говорит о переходе от территории самой Азовстали к кварталам Мариуполя. Парень прошел 200 км пешком, стёр ноги в кровь, но сумел быть на свободе. Делитесь, что подробности расскажет в своей книге.

Сейчас Александр вернулся на службу и воюет в составе третьей штурмовой бригады.

Многие военные из Азовстали попали в плен, некоторым удалось попасть в списки на возвращение и находятся дома. Ранее мы рассказывали историю парамедика Татьяны Васильченко о российском плену.

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