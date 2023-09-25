Залишився один на Азовсталі та пройшов 200 км пішки, щоб опинитися на волі: історія незламного бійця

У травні 2022 року бійці, які героїчно тримали Азовсталь, отримали наказ вийти з заводу. Тоді військові потрапили на не підконтрольну Україні територію.

Однак військовий Олександр на псевдо Схід стверджує, що залишився сам на меткомбінаті Азовсталь в окупованому Маріуполі після виходу українських захисників, бо не захотів йти у полон до росіян.

Свою історію, як він залишився один і виходив з Азовсталі, він розповів в інтерв’ю YouTube-каналу PRESSING.

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Занесли у списки зниклих безвісти

Олександр розповів, що попросив свого командира не подавати його у списки для росіян, адже не хотів потрапили у російський полон. Командир записав Олександра як зниклого безвісти.

Мені мій взвод потиснув руку, побажав успіху, — ділиться спогадами він.

Військовий пояснює, що Азовсталь має велику територію, це ніби місто у місті. За його словами, на території комбінату було багато непримітних місць, куди людина не захоче лізти. Він з побратимом знайшов каналізаційні люки, там був хід убік. Хлопці розібрали його. Виявилося, що глибина підземного приміщення була близько 3 м.

— Ми підготували матраци, ковдри, харчі, воду. Планували залишатися удвох з побратимом, але в останньої миті він відмовився і вирішив виходити разом з усіма, розповідає Олександр. За його словами, побратим досі залишається у російському полоні.

Як виходив із заводу

Боєць переховувався у підготовленому приміщенні тиждень. Він обдумував різні сценарії виходу, вигадував різні варіанти, що буде казати, якщо потрапить у полон. Каже, що у той період більше спав, щоб час швидше минув.

На сьомий день я дуже погано почувався, тому вирішив, якщо не вилізу, то просто помру. Тож вирішив виходити, — каже Олександр.

Тоді Схід змінив одяг на цивільний, розібрав та заховав зброю. Виходити почав вночі.

— Ворог себе демаскував, бо палив вогнища на блокпостах, голосно розмовляв, світив ліхтарями, тому я бачив, де вони дислокуються. Шукав місця, де буду проходити. Йшов достатньо довго, бо мав прислухатися до місцевості, слухати, чи є поблизу ворог, — ділиться Олександр.

Зазначає, що вдалося успішно дійти до міста. Ймовірно, він говорить про перехід від території самої Азовсталі до кварталів Маріуполя. Хлопець пройшов 200 км пішки, стер ноги в кров, але зумів вибратися на волю. Ділиться, що подробиці розповість у своїй книзі.

Зараз Олександр повернувся до служби та воює у складі третьої штурмової бригади.

Багато військових з Азовсталі потрапили у полон, декому пощастило потрапити у списки на повернення і вони перебувають вдома. Раніше ми розповідали історію парамедикині Тетяни Васильченко про російський полон.

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