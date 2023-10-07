Завжди йдуть першими! Як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку

Українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Першими перед піхотою завжди йдуть сапери, під час наступу вони розміновують місцевість, під час закріплення піхоти на нових рубежах — мінують.

Сапери 80-ої десантно-штурмової бригади показують нам міну, яку активно застосовують як захист від ворожої техніки на Бахмутському напрямку. Протибортова DM22, спалює броню бронемашин і танків з першого пострілу.

Військові кажуть: щойно повернулися з Кліщіївки, де кілька днів заміновували місцевість, аби не пройшов ворог. Після кожного вдалого штурму на позиціях ночами працюють мінери, вони закладають спрямовані у бік ворога протипіхотні міни з радіусом ураження понад 100 метрів. Заміновують і всі дороги.

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Мінують підступи до Кліщіївки, а ще декілька тижнів тому до цього села доводилося пробиватися з піхотою через російські мінні поля. Їхня щільність вражає. Окрім полів, тисячами мін росіяни всипали всі можливі шляхи до Кліщіївки.

Робота саперів на фронті — одна з найнебезпечніших. Вони першими йдуть у бік противника аби виявити мінні загородження, або навпаки заміновують шляхи до наших позицій. Росіяни полють на саперів і вдень, і вночі, тому не шкодують будь-якого озброєння.

Військовослужбовці кажуть: нерідко по них і з неба прилітає. Вони працюють у надважких і небезпечних умовах, під постійним ворожим вогнем в оточенні мін. Кажуть: щоразу страшно, та тут кожен знає, для чого він тут.

Хочеться перемогти з мінімальними втратами, вийти на свої границі, щоб та війна закінчилася і всі повернулися додому. Ми не падаємо духом! До перемоги і тільки до перемоги! — каже військовий 80 ОДШБ Ковбой.

Зазвичай ми бачимо саперів за роботою, коли вони розшукують ворожі міни або знищують вибухонебезпечні предмети. Але часом саперам доводиться робити проходи для наших військ і у власних мінних загородженнях, користуючись мапами мінних полів. Це можна робити не тільки вручну, але й за допомогою дистанційних засобів розмінування.

На одному з полігонів, що поблизу передової, військові інженери перевірили в дії установку розмінування УР-83П.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як працюють рятувальники ДСНС в Одесі.

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