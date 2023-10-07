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Завжди йдуть першими! Як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 07 Жовтня 2023, 07:00

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