Унікальний випадок: як боєць ЗСУ самотужки модифікує зброю — відео

Хтось боронить рідну землю зі зброєю в руках, хтось посильно допомагає донатами, а хтось ефективно застосовує свої знання та навички, щоб якомога швидше перемогти агресора.

Захоплення військовослужбовця 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Віталія на псевдо Зброяр, що стало сенсом життя, тепер наближає нашу перемогу. Коли розпочалась повномасштабна війна, Віталій довго не думав, що робити.

Я йшов цілеспрямовано у 80 ОДШБ на посаду зброяра.

Тож тепер ця ОДШБ, яка виконує завдання на східному фронті, єдина, що має висококваліфікованого фахівця, який може за лічені години полагодити чи не всю понівечену у боях стрілецьку і не тільки зброю.

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Цей випадок унікальний, тому що виведену з ладу зброю армійці не відправляють, як зазвичай, у спеціалізовані майстерні, де ремонт може тривати до півроку. Все лагодиться на місці за лічені дні. Ба більше, Віталій разом з колегою повертають в стрій те озброєння, яке не можуть воскресити у спеціалізованих майстернях.

Зараз, коли штурмові підрозділи щодня вибивають ворога з української землі, у ремонтному цеху робота кипить цілодобово. Більшість пошкоджень — від уламків російських снарядів. До того ж майстри ще й мізкують, як ще ефективніше озброїти побратимів.

Співпрацюють здебільшого з вітчизняними виробниками. Перевага — швидкий доступ до запчастин.

Також раніше ми розповідали історію трьох братів з Донеччини, що зараз воюють на Харківщині.

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