Уникальный случай: как боец ВСУ самостоятельно модифицирует оружие — видео

Кто-то защищает родную землю с оружием в руках, кто-то посильно помогает донатами, а кто-то эффективно применяет свои знания и навыки, чтобы как можно быстрее победить агрессора.

Увлечение военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ Виталия с позывным Зброяр, которое стало смыслом жизни, теперь приближает нашу победу. Когда началась полномасштабная война, Виталий долго не думал, что делать.

Я шел целенаправленно в 80 ОДШБ на должность оружейника.

Поэтому теперь эта ОДШБ, выполняющая задачи на восточном фронте, единственная, у которой есть высококвалифицированный специалист. Он может за считанные часы починить едва ли не все изувеченное в боях стрелковое и не только оружие.

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Этот случай уникален, потому что выведенное из строя оружие армейцы не отправляют, как обычно, в специализированные мастерские, где ремонт может длиться до полугода. Все чинится на месте за считанные дни. Более того, Виталий вместе с коллегой возвращают в строй то вооружение, которое не могут воскресить в специализированных мастерских.

Сейчас, когда штурмовые подразделения каждый день выбивают врага с украинской земли, в ремонтном цеху работа кипит круглосуточно. Большинство повреждений — от осколков российских снарядов. К тому же мастера еще и думают, как еще эффективнее вооружить собратьев.

Сотрудничают в основном с отечественными производителями. Преимущество — быстрый доступ к запчастям.

Также раньше мы рассказывали историю трех братьев из Донбасса, которые сейчас воюют в Харьковской области.

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