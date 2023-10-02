Подписала контракт в свои 18, с тех пор — ни дня без обстрела! История военного медика Олеси

Эта история о тех, кто не был рожден для войны, но пошел на нее по своей воле, потому что иначе не мог/-ла.

Олеся подписала контракт два года назад, тогда ей было 18 лет. Говорит, что знает — боевые медики всегда нужны.

Самым страшным днем для Олеси во время полномасштабной войны стало 1 марта 2022 года, когда на них сунула российская техника и пехота, накрывала артиллерия, рота несла потери. Ни один выезд не прошел без обстрела их экипажа, рассказывает девушка.

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После очередного такого, она полтора километра вместе с водителем несла заснеженными тропами раненого в ноги собрата.

Девушка всегда перебирает собранный медицинский рюкзак, который был с ней на всех эвакуациях. На плотной ткани фломастером от руки выведены слова поддержки. Они нужны в моменты, когда становится тяжело.

А возле медикаментов всегда лежит сине-желтый флаг в целлофане, чтобы не запачкался.

В зенитном подразделении, где сейчас служит, Олеся — единственная девушка. Говорит, что не хочет ни возвышаться, ни отставать от собратьев, все они на уровне делают общее дело. Все они — команда, на которую командир батареи может положиться.

За этот период у Олеси было три контузии. Однако самое сложное, признается, терять своих.

Она не знает ответ на вопрос, когда война закончится, но делает для этого все возможное, как и сотни тысяч украинцев в пикселе.

Не менее впечатляющим остается рассказ и другого защитника, который остался один на Азовстали и прошел 200 км пешком, чтобы оказаться на свободе. Читай историю несокрушимого бойца Александра.

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