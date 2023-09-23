Огонь в глазах и оружие в руках. История 15-летней Ярославы, которая делает все, чтобы продолжить дело отца

У 15-летней Ярославы Журавель горят глаза. Она крепко держит оружие в руках и мечтает стать разведчицей как ее отец. Девушка учится в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, мечтает служить в ВСУ. Читай историю сильной девушки в материале.

Мечтает стать разведчицей и продолжить дело отца: история 15-летней Ярославы

Историей Ярославы Журавель поделилось DW. Ее отцом был разведчик Ярослав Журавель, который погиб на фронте. Ради того, чтобы стать как папа, девушка бросила профессиональный спорт и изменила свою жизнь.

Девушка хочет отомстить за смерть самого родного. Во время огневой подготовки она показывает отличные результаты. Девять попаданий из десяти.

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Сначала переживала адреналин, потом уже стреляла, понравилось. Хотела быть как папа, он был разведчиком в морской пехоте, — говорит юная лицеистка.

С 2014 года отец Ярослав Журавель служил вблизи оккупированных Луганской и Донецкой областей. О службе много не рассказывал, но это не помешало дочери восхищаться им.

Помню его веселым, добрым, сильным и смелым. Мы или играли в какие-то игры, например футбол, или он приходил ко мне на кикбоксинг, — вспоминает Ярослава Журавель.

Ярослава говорит, что отец всегда поддерживал ее перед соревнованиями. В июле 2020 года девушка ждала папу с фронта на свой день рождения, но за день до праздника узнала о его смерти.

Во время задания под Зайцевым отца ранили, он погиб, не добравшись до позиций собратьев. Об этом девушке сложно говорить до сих пор, ее фото с похорон отца облетели сеть, потому что она уже тогда знала, что продолжит его дело.

В том же году чемпионка Украины по кикбоксингу бросила спорт и поступила в военный лицей в 13. Генерал-майор Игорь Гордейчук говорит, что девушка пришла отлично подготовленной, поэтому сейчас она в спортивной спецгруппе.

Девушка постоянно помогает армии, совмещает это с учебой. Хочет сделать благотворительный аукцион, и чтобы в нем приняли участие братья Кличко, ведь погибший очень ими восхищался.

Этим летом Ярослава Журавель осуществила две заветные мечты — отремонтировала авто отца и передала его воинам лично, в Донецкой области.

Мечта служить в ВСУ спасла ее от горя. В октябре состоится торжественный сбор лицеистов ко Дню защитников и защитниц, Ярослава повторяет клятву и очень волнуется.

Раньше мы рассказывали историю талантливого парня, в дом которого второй раз пришла война.

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