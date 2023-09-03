Я мечтаю стать разработчиком игр: история талантливого Ярослава, в дом которого во второй раз пришла война

Война убивает физически, но часто — не способна сломить нас морально. Она отбирает детство наших детей, имущество, родных и близких.

Но ничто не сможет отнять сильную мечту. И наш герой — этому доказательство.

Ярослав Костушевич родом из Луганской области. Родного отца он потерял, а отчим погиб во время оккупации Бучи. Мальчику нужна специальная забота, чтобы справляться с врожденной болезнью. Но при всех обстоятельствах Ярослав самостоятельно начал изучать программирование и мечтает стать разработчиком игр.

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Ярославу было пять лет, когда в 2014 ему с мамой пришлось бежать из родного Луганска в поисках нового места для жизни. Марине, маме мальчика, нужно было искать новое занятие и очень много работать, чтобы дать сыну все необходимое.

Усложняло ситуацию и то, что у Ярослава есть врожденная особенность.

— У сына ЗПР (задержка психического развития) он до пяти лет вообще не разговаривал. Ему нужен был специальный детский сад, занятия с логопедом, а затем и специальная школа — рассказывает мама мальчика.

Потом Марина во второй раз вышла замуж и они с сыном переехала в Бучу — такой уютный и спокойный, в то время, городок под Киевом. У Ярослава родилась младшая сестренка. И, казалось, жизнь понемногу налаживается.

Но в феврале 2022 года произошло дежавю. Семья во второй раз столкнулась с ужасом под названием война. Марине с двумя маленькими детьми удалось эвакуироваться из Бучи зеленым коридором только со второго раза. Но здесь их ждало ещё одно испытание — муж Марины, отчим Ярослава, 5 марта вышел из дома и не вернулся.

Я не могла поверить, что придется снова убегать, не понимая что дальше. Но в этот раз было ещё страшнее, потому что я уже знала, как это будет происходить, — говорит женщина.

— Мы выехали из Бучи в соседнее село Киевской области только в марте. Далеко уехать не смогли, потому что нужно было искать мужа. Объявили в розыск, постоянно просматривали фото и видео из Бучи в соцсетях. А потом узнали, что он попал в плен и погиб. Его нашли в лесу, его пытали. Мои дети остались без отца.

Это ужасный период. Все мы сидели в своих мыслях. Уже прошло время, но я, наверное, до сих пор не могу осознать того, что произошло — делится болезненными воспоминаниями Марина.

Я мечтаю стать разработчиком игр

Сейчас Марина с детьми снова вернулась в квартиру в Буче. Ярославу уже 14 лет. Его родной папа умер в 2021 году, а через год после этого — и отчим.

Мальчик тяжело переживает потерю. Но держаться и отвлекаться ему помогает любимое увлечение — программирование.

С детства Ярослав обожал Лего. Он мог часами складывать конструктор, и чем больше запчастей — тем лучше. А повзрослев, мальчик увлекся программированием.

— Я играл и стало интересно, как создаются эти игры. Сначала начал учиться с YouTube, искал информацию в интернете, читал книги по программированию для детей — рассказывает Ярослав, как начиналось его новое увлечение.

Мама мальчика сразу начала искать для сына специальные курсы. Но тогда у них не было ни компьютера, ни возможности оплатить обучение.

Сейчас Ярослав бесплатно учится в IT-школе, что стало возможным благодаря благотворительному фонду.

Как-то Марина натолкнулась на информацию о благотворительном фонде Дети Героев, который помогает детям, потерявшим родителей в результате войны в Украине. Она подала заявку, и сын стал подопечным фонда Дети Героев. Поскольку Ярослав очень заинтересован и способен, фонд решил помочь семье и устроил его на курсы по разработке компьютерных игр.

Уже год он бесплатно учится в школе GoITeens на курсе GameDev, где упражняется в программировании и разработке компьютерных игр, как и мечтал. А потом от фонда Ярослав получил ноутбук для эффективного обучения. Парень радуется!

— Год назад мама предложила мне пойти на курс по программированию. Я знал, что это будет нелегко, но очень обрадовался такой возможности и согласился. Первоначально мы изучали основы программирования. Затем изучали интерфейс и создавали свои собственные проекты.

Первая моя игра называлась Защити башню. Я разрабатывал её полностью сам.

В группе нас сначала было 15 человек, а сейчас осталось только четверо. Наверное, потому, что обучение занимает много времени, а кроме основных занятий нужно постоянно практиковаться самостоятельно. Иногда мне это сложно совмещать с учебой в школе. Особенно когда не было света и интернета. Но мне все равно очень нравится — говорит Ярослав.

— Я поддерживаю сына и рада, что он нашел себя в таком раннем возрасте. Мы также очень благодарны за поддержку фонда Дети Героев, потому что без них такой возможности не было бы! — признается Марина.

Несмотря на жизненные вызовы, Ярослав мечтает стать успешным и развивать свою страну. А забота со стороны семьи и неравнодушных людей ему в этом поможет!

К сожалению, российская война в Украине уже забрала у большого количества детей их родителей. Несколько историй о детях героев, мы рассказывали в другом материале.

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