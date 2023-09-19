“Сынок, я на нуле. Не говори маме, чтобы не волновалась”. История Дмитрия, для которого IT стало спасением после смерти отца

17-летний Дмитрий Ильченко с детства увлекается компьютерами и мечтает стать успешным инженером. Но на его долю выпало тяжелое испытание — отец Димы погиб, защищая родную страну.

Поэтому парню пришлось быстро повзрослеть и взять на себя ответственность как главного мужчины в семье. Недавно Дима сделал первый шаг к своей цели — поступил в один из самых престижных украинских университетов с целью получить профессию в сфере IT.

Он мечтает стать успешным и достойным сыном своего отца-героя, отдавшего свою жизнь за будущее Украины.

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— С детства его любимой игрушкой был конструктор. Маленьким Дима мечтал строить мосты и дома. Я была уверена, что растет будущий инженер, — вспоминает мама парня Валентина.

Самые счастливые воспоминания с папой

Дмитрий Ильченко родился в поселке Гоща Ровенской области в дружней семье. Младшие классы мальчик закончил с похвальным листом. Был частым призером олимпиад. Увлекался моделированием, компьютерными играми, гитарой, футболом и любил активный отдых с семьей на природе.

Зимой они с удовольствием катались на санках и лыжах. А сколько радостей и эмоций было от катания на квадроцикле с папой под снегопадом!

Весной — обязательная заготовка березового сока. Летом — море, водохранилище, отдых с палаткой, костер.

Папа научил Диму жарить мясо и картофель. Это было их мужское дело. А осенью — тихая грибная охота.

Длинными зимними вечерами всей семьей играли в монополию и шашки. Кроме шашек, у Димы с папой были целые турниры по шахматам. А еще — бильярд, в который всех тоже научил играть отец. Они много времени проводили вместе как на отдыхе, так и за работой по хозяйству. Все всегда делали вместе. Были образцовой и безгранично счастливой семьей.

Яркие воспоминания Дмитрия — это надколотый зуб и искривленное колесо от падения с первого велосипеда, который ему подарили на день рождения. Разбитое колено от катания на роликах. Металлические машинки, которые отец привез из Канады: черный “кубик”, желтый Хамер и красный Мерседес Макларен на пульте управления, которые когда-то стали его любимыми игрушками, и которые Дима бережет до сих пор. И, конечно, компьютер, который папа тоже привез из Канады.

Первые компьютерные игры, первый айпод и первый подаренный мобильный телефон. Первая поездка с папой на охоту. Тогда ночью, мальчик сидел высоко на башне, а сердце вылетало из груди от адреналина, когда наблюдал за стадом диких кабанов. Когда первый раз папа посадил за руль джипа и разрешил проехаться по лесу. Первая ночная рыбалка.

И еще множество ярких моментов счастливой жизни, которые были и могли бы быть, но все разрушила война.

Не говори маме, что я на нуле

Когда началось полномасштабное вторжение отец Димы Александр сразу решил, что пойдет защищать свою семью, свой дом и свою Украину. Он уже начал собираться, но его задержал звонок знакомого. Павел просил приютить его семью, испытавшую страх войны в первые же минуты, находясь на даче возле аэропорта в Гостомеле.

Их было пятеро с домашним животным. Позаботившись о безопасности знакомых, обустроив подвал и быт для переселенцев, 27 февраля 2022 года Александр и Павел пополнили ряды добровольцев ВСУ. И начались бессонные ночи, тревога в душе родных не отступала.

Однажды вражеская ракета пролетела над самой головой Александра и попала в его палатку. Тогда ему суждено было выжить. А после прохождения учебы мужчина попал на передовую.

Сынок, я на нуле. Только маме не говори, чтобы не волновалась. Оккупанты от меня в 300 м, — запечатлелось в памяти сына.

С самого начала и до конца Александр Ильченко был на нулевых позициях. Вместе с собратьями защищал Луганскую область. Его последняя боевая задача была в Тошковке — ее называли братской могилой и не все соглашались туда идти, но Александр пошел.

11 мая 2022 года Александр погиб, спасая раненого сержанта.

Хотел стать на защиту страны по примеру отца

— Трудно было узнать нам об этом самим. Очень тяжело было, не увидев, попрощаться навсегда. С тех пор наша жизнь разделилась на “до” и “после”.

Мы все разбиты горем. Время не лечит. Но тяжелее всего Диме, хотя он держится мужественно. Эту выдержку он унаследовал от папы, — делится Валентина.

Война закалила Диму. Он сразу повзрослел и ясно осознал, что должен быть сильнее. Сила воли в нем заложена на генетическом уровне. Он контролирует свои эмоции и не позволяет стрессу нарушить сознание. Дима научился выполнять мужскую работу по хозяйству, чтобы заменить папу.

Настоящий сын героя Дмитрий также захотел встать на защиту нашего государства, переступив через многолетнее желание быть программистом. Но помешали стальные мужские слова папиных собратьев, которые прозвучали как установка: “Твой папа — Герой! Гордись им. Он настоящий воин. Ты должен быть достойным отца, своей воли и воли Украины. Держи свой фронт, продолжая учиться и реализуй свои способности, получив высшее образование!”

Об увлечении компьютерами

Его наибольшее увлечение компьютерными технологиями началось еще тогда, много лет назад, когда отец привез из Канады компьютер. Двухъядерный процессор, большой плоский монитор, мощные колонки. Детской радости не было предела. Дима с сестрой наперегонки бежали, чтобы поиграть. Вырастая, парень быстро овладел разными играми.

Затем игры отошли на второй план, и Дмитрий заинтересовался тем, как работает компьютер: как создаются программы, как хранится, передается, обрабатывается и воспроизводится информация.

После потери отца Дмитрий Ильченко стал подопечным фонда Дети Героев, который занимается детьми, потерявшими родителей из-за войны. От Фонда Дима получил ноутбук, потому что старый семейный компьютер уже работал очень плохо. Но главное — благодаря Фонду Дима получил возможность учиться на IT-курсах, что помогло ему подготовиться к поступлению в университет на желаемую специальность.

Дима уже на базовом уровне знает разные языки программирования: JavaScript, C++, C#, python, html. Он интересуется, как работают разные крупные IT-компании. Например: французская компания Ubisoft Entertainment S.A., занимающаяся разработкой видеоигр. А также корпорация SpaceX, занимающаяся космической индустрией. Конечно, Дима хотел бы работать в одной из этих компаний.

А чтобы получить необходимую подготовку, Дмитрий много учился и недавно поступил в один из самых престижных вузов Украины — КНУ им. Тараса Шевченко на факультет информационных технологий, специальность — инженерия программного обеспечения. Поэтому впереди интересное обучение, новый круг знакомств и смена места жительства, что поможет парню жить и двигаться дальше после потери.

Дима мечтает достичь цели стать успешным специалистом по программному обеспечению. А потом запатентовать свое дело и стать одним из известных бизнесменов мира.

Но самой большой мечтой Дмитрия сейчас все же победа и мир. Парень искренне верит, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит обращение по поводу, который совершил его папа. И высшая награда — звание Героя Украины, не просто будет звучать, а будет почетно присвоено его папе Александру Ильченко.

К сожалению, на войне многие дети потеряли своих родителей, им пришлось быстро повзрослеть. Ранее мы рассказывали историю Анастасии, которая потеряла отца, но, несмотря на боль, выполняет шаги к цели.

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