Розповіді
Ексклюзив

“Синку, я на нулі. Не говори мамі, щоб не хвилювалася”. Історія Дмитра, для якого IT стало порятунком після смерті батька

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Вересня 2023, 17:00
Дмитро Ільченко: історія хлопця про втрату батька на війні

Ексклюзиви
Нейром’язовий зв’язок: що це таке та як працює
Нейром’язовий зв’язок — ключ до стрункої фігури: що це таке та як працює
“Синку, я на нулі. Не говори мамі, щоб не хвилювалася”. Історія Дмитра, для якого IT стало порятунком після смерті батька
Раціон, історія хвороб, спосіб життя — трихолог про те, які твої секрети може розкрити волосся
Мстислав Чернов
Страшний сон, від якого ми досі не можемо прокинутись…Відеограф Мстислав Чернов про свої 20 днів у Маріуполі
Капеланка Марина Сердіченко про довіру воїнів та свою місію
Хто прийшов до нас із мечем, від меча й загине. Капеланка Марина Сердіченко про свою місію, материнство і довіру воїнів
Дивитись більше

Більше новин
Мобілізація студентів 2022 хто підлягає призову
Мобілізація студентів: хто підлягає призову, а хто може виїздити з країни
вправи для схуднення
Знизь кортизол та приведи тіло в тонус: “вогняні” вправи з марафону для схуднення
Нагірний Карабах: у чому причини конфлікту Вірменії та Азербайджану
Сутички тривають понад століття: у чому причина конфлікту Вірменії та Азербайджану за Нагірний Карабах
Як утеплити вхідні двері
Це зменшить суму у платіжках! Як утеплити вхідні двері — доступні способи для різних матеріалів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Мобілізація студентів 2022 хто підлягає призову
Мобілізація студентів: хто підлягає призову, а хто може виїздити з країни
Вибухи у Куп’янську сьогодні 19 вересня 2023: що відомо
Керованою авіабомбою вбили трьох людей: що відомо про вибухи у Куп’янську 19 вересня
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
заняття з йоги
Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги

Відео
Війна в Україні 17 травня

Війна в Україні та останні новини: телемарафон ОНЛАЙН
0:02:35
заняття з йоги
Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги
0:05:00
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Пробіг марафон у повному споряджені та зібрав кошти для колег: історія вогнеборця Володимира Сковородки
0:08:17
тонкощі роботи снайпером
Як працює український снайпер: специфіка роботи та хто забезпечує зброєю
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 19 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:20
Урожайне
Залишилося лише двоє тих, хто дочекався приходу ЗСУ. Як нині живе Урожайне під постійним вогнем росіян
0:03:43
Машина Укрпошти
Щоб усі могли отримати листи та пенсію: на Миколаївщині Укрпошта працює на колесах
0:03:09
зеленський
Багатонадійні візити до партнерів. Володимир Зеленський вирушив до США з робочим візитом
0:01:10
Андріївка
Синьо-жовта надія над руїнами. Як військові встановлювали український стяг у звільненій Андріївці
0:02:31
Вибухи в Ізмаїлі сьогодні 18 вересня 2023: що відомо
Або не спимо, або засинаємо з тривогою: жителі Ізмаїла про постійні обстріли
Більше відео
Історія військової кухарки Оксани на псевдо гуцулка Ксеня
Читати далі
До перемоги запечу порося, або навіть кілька! Історія військової кухарки на псевдо Гуцулка Ксеня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь