Де відпочити біля Луцька: мальовничі місця для втечі з міста

Луцьк — обласний центр Волинської області, місто на північному заході України. Політичний, освітній, історичний, релігійний, економічний та промисловий центр Волині. Життя в місті часто сповнене метушні, шуму та постійного поспіху. З настанням теплої пори так хочеться вирватися на природу, змінити картинку та просто відпочити душею. На щастя, поблизу Луцька є чимало мальовничих куточків, де можна насолодитися тишею лісу, плескотом води й історичними пам'ятками. Читай добірку найкращих місць для заміського відпочинку поблизу Луцька — у нашому матеріалі. Відпочинок біля Луцька Озеро Світязь (Шацькі озера) Відстань від Луцька: близько 160 км. Найглибше і найчистіше озеро України, ідеальне для купання, катання на човнах, сапбордах та велопрогулянок. Найкраще — їхати з ночівлею. Фотолокації заходу сонця на озері Світязь просто неймовірні. Багато баз відпочинку, кемпінгів, гостьових садиб. Згорани (Згоранські озера) Відстань: близько 120 км Мальовничі озера, соснові ліси, тиша й спокій, мало туристів. Ідеально для тихого сімейного відпочинку або риболовлі. Якщо прихопити велосипед — можна з вітерцем прокататись мальовничими селами. Замок в Олиці Відстань: 40 км Колишній палац князів Радзивіллів, одне з найстаріших барокових укріплень України. Можна ще подивитись костел Св. Трійці, побродити старовинними вуличками. Гарна локація для любителів історії та фотографів. Ставки в селі Боголюби Відстань: усього 8 км від Луцька Ідеально для прогулянок на вихідні, риболовлі, пікніка на природі. Поруч знаходиться історичний монастир і джерело з питною водою. Національний природний парк Прип'ять-Стохід Відстань: 90–100 км Родзинкою є річка Стохід з сотнями рукавів, ідеальна для сплавів на байдарках, птахоспостереження, зеленого туризму для активних мандрівників, любителів дикої природи. Колківське лісництво і село Колки Відстань: 60 км. Мальовничі ліси, річка Стир, стара дерев'яна церква. Майже незаймана природа і мало туристів — повна перезавантаження! Ще раніше ми розповідали про найкращі місця для сімейного відпочинку навесні на Закарпатті. Де відпочити на Закарпатті навесні й коли краще їхати, щоби насолодитися красою регіону. Фото: скрін з youtube