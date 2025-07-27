Де відпочити біля Луцька: мальовничі місця для втечі з міста

Луцьк — обласний центр Волинської області, місто на північному заході України. Політичний, освітній, історичний, релігійний, економічний та промисловий центр Волині.

Життя в місті часто сповнене метушні, шуму та постійного поспіху. З настанням теплої пори так хочеться вирватися на природу, змінити картинку та просто відпочити душею. На щастя, поблизу Луцька є чимало мальовничих куточків, де можна насолодитися тишею лісу, плескотом води й історичними пам’ятками.

Читай добірку найкращих місць для заміського відпочинку поблизу Луцька — у нашому матеріалі.

Відпочинок біля Луцька

Озеро Світязь (Шацькі озера)

Відстань від Луцька: близько 160 км.

Найглибше і найчистіше озеро України, ідеальне для купання, катання на човнах, сапбордах та велопрогулянок. Найкраще — їхати з ночівлею. Фотолокації заходу сонця на озері Світязь просто неймовірні. Багато баз відпочинку, кемпінгів, гостьових садиб.

Згорани (Згоранські озера)

Відстань: близько 120 км

Мальовничі озера, соснові ліси, тиша й спокій, мало туристів. Ідеально для тихого сімейного відпочинку або риболовлі. Якщо прихопити велосипед — можна з вітерцем прокататись мальовничими селами.

Замок в Олиці

Відстань: 40 км

Колишній палац князів Радзивіллів, одне з найстаріших барокових укріплень України. Можна ще подивитись костел Св. Трійці, побродити старовинними вуличками. Гарна локація для любителів історії та фотографів.

Ставки в селі Боголюби

Відстань: усього 8 км від Луцька

Ідеально для прогулянок на вихідні, риболовлі, пікніка на природі. Поруч знаходиться історичний монастир і джерело з питною водою.

Національний природний парк Прип’ять-Стохід

Відстань: 90–100 км

Родзинкою є річка Стохід з сотнями рукавів, ідеальна для сплавів на байдарках, птахоспостереження, зеленого туризму для активних мандрівників, любителів дикої природи.

Колківське лісництво і село Колки

Відстань: 60 км.

Мальовничі ліси, річка Стир, стара дерев’яна церква. Майже незаймана природа і мало туристів — повна перезавантаження!

Фото: скрін з youtube

