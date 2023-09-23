Вогонь в очах та зброя у руках. Історія 15-річної Ярослави, яка робить усе, аби продовжити справу батька

У 15-річної Ярослави Журавель горять очі. Вона міцно тримає зброю у руках та мріє стати розвідницею, як її батько. Дівчина навчається у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, мріє служити у ЗСУ. Читай історію сильної дівчини в матеріалі.

Мріє стати розвідницею та продовжити справу батька: історія 15-річної Ярослави

Історією Ярослави Журавель поділилося DW. Її батьком був розвідник Ярослав Журавель, який загинув на фронті. Заради того, аби стати як батько, дівчина покинула професійний спорт та змінила своє життя.

Дівчина хоче помститися за смерть найріднішого. Під час вогневої підготовки вона показує відмінні результати. Дев’ять влучань з десяти.

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Спершу переживала адреналін, потім уже стріляла, сподобалося. Хотіла бути як тато, він був розвідником у морській піхоті, — каже юна ліцеїстка.

З 2014 року батько Ярослав Журавель служив поблизу окупованих Луганщини та Донеччини. Про службу багато не розповідав, але це не завадило доньці захоплюватися ним.

Пам’ятаю його веселим, добрим, сильним та сміливим. Ми або грали в якісь ігри, наприклад, футбол, або він приходив до мене на кікбоксинг, — пригадує Ярослава Журавель.

Ярослава каже, батько завжди підтримував її перед змаганнями. У липні 2020 дівчина чекала тата з фронту на свій день народження, але за день до свята дізналася про його смерть.

Під час завдання під Зайцевим батька поранили, він загинув, не діставшись до позицій побратимів. Про це дівчині складно говорити досі, її фото з поховань батька облетіли мережу, бо вона ще тоді знала, що продовжить справу батька.

Того ж року чемпіонка України з кікбоксингу кинула спорт та вступила до військового ліцею у 13. Генерал-майор Ігор Гордійчук каже, дівчина прийшла відмінно підготовленою, тому зараз вона у спортивній спецгрупі.

Дівчина постійно допомагає армії, поєднує це з навчанням. Хоче зробити благодійний аукціон, і щоб у ньому взяли участь брати Клички, адже загиблий дуже ними захоплювався.

Цього літа Ярослава Журавель здійснила дві заповітні мрії — відремонтувала батькове авто та передала його воїнам особисто, на Донеччині.

Мрія служити в ЗСУ врятувала її від горя. У жовтні відбудеться урочистий збір ліцеїстів до Дня захисників та захисниць, Ярослава повторює клятву та дуже хвилюється.

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