Все трое сражаются за общую мечту! История трех братьев из Донецкой области, которые сейчас воюют в Харьковской области

В Харьковской области бок о бок воюют трое братьев-пограничников, их цель — уже в ближайшее время освободить от оккупантов родительский дом, ведь все трое выросли в Донецкой области.

История старшего брата

Сержант с позывным Фермер — старший из братьев. Но у него самое молодое среди троих воинское звание. На войне он с мая 2022 года. Братья к тому времени уже давно защищали Украину. Мужчина выращивал хлеб — его предприятие было одним из самых мощных в Донецкой области.

Его поля оккупанты засевали боеприпасами, кровь кипела в жилах — жаждал мести, вспоминает боец. Пришел в военкомат, на медкомиссии попросил, чтобы все прошло как можно скорее. Уже через несколько дней был в Марьинке. Без опыта боевых действий был готов душить оккупантов голыми руками.

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История младшего брата

В это время младший брат пограничника тоже был на фронте. Мужчина всегда мечтал стать военным, как средний брат. Ребенком носил его форму и практически вырос на пограничном пункте. Сейчас он — подполковник на фронте, в 2014 году прошел Иловайск.

А когда началась полномасштабная война — уничтожал врага под Бахмутом.

История среднего брата

Спецназначенец КОРДа, когда узнал, что новой штурмовой бригадой Сталевий кордон будет командовать освобожденный из плена защитник Мариуполя Валерий Падитель, захотел в его команду. За ним в Сталевий кордон перешли и двое старших братьев.

Средний стал пограничником еще 25 лет назад, в 2014 году в Донецкой области принял первый бой, имеет орден за мужество 3 степени. Там же был тяжело ранен — их БТР наехал на мину.

Тогда даже врачи не верили, что выживет, а он снова научился ходить и даже сел на велосипед, преодолевает на нем марафонские дистанции до 200 км. И стал неоднократным призером Игр непокоренных. А в мае 2023 специально приехал в военкомат на велосипеде, чтобы доказать, что может мобилизоваться.

Сейчас все трое в армии, Сталевий кордон держит оборону на Купянском направлении, российская армия собрала там мощные силы, пытается прорваться. Однако им это не удастся, заверяют наши защитники.

Мы будем идти до конца, к своим границам. А еще я хочу домой заехать — это наша мечта — на танке или на БТРе, — рассказывает пограничник бригады Сталевий кордон Ратибор.

Напомним, ранее мы рассказывали историю тренера из Коломыи, пережившего ампутацию конечности.

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