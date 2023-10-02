Усі троє воюють за спільну мрію! Історія трьох братів з Донеччини, що зараз воюють на Харківщині

На Харківщині пліч-о-пліч воюють троє братів-прикордонників, їхня мета — вже найближчим часом звільнити від окупантів батьківський дім, адже усі троє виросли на Донеччині.

Історія старшого брата

Сержант із позивним Фермер — старший із братів, але має наймолодше серед трьох військове звання. На війні він з травня 2022 року. Брати на той час вже давно боронили Україну.

Чоловік вирощував хліб — його підприємство було одним із найпотужніших на Донеччині.

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Його поля окупанти засівали боєприпасами, кров кипіла в жилах — жадав помсти, згадує боєць. Прийшов у військкомат, на медкомісії попросив, щоб усе пройшло якомога швидше. Вже за кілька днів був у Мар’їнці. Без досвіду бойових дій був готовий душити окупантів голими руками.

Історія молодшого брата

У цей час молодший брат прикордонника також був на фронті. Чоловік завжди мріяв стати військовим, як середній брат. Дитиною носив його форму і практично виріс на прикордонній заставі. Нині він підполковник, на фронті з 2014 року, пройшов Іловайськ.

А коли почалася повномасштабна війна — нищив ворога під Бахмутом.

Історія середнього брата

Спецпризначенець КОРДу, коли дізнався, що новоствореною штурмовою бригадою Сталевий кордон командуватиме звільнений із полону оборонець Маріуполя Валерій Падитель, захотів у його команду. За ним до Сталевої бригади перейшли й двоє старших братів.

Середній став прикордонником ще 25 років тому, у 2014 році на Донеччині прийняв перший бій, має орден за мужність 3 ступеню. Там же був важко поранений — їхній БТР наїхав на міну.

Тоді навіть лікарі не вірили, що виживе, а він знову навчився ходити й навіть сів на велосипед і долає на ньому марафонські дистанції до 200 км. Став неодноразовим призером Ігор нескорених.

А у травні 2023 року спеціально приїхав у військкомат на велосипеді, щоб довести, що може мобілізуватися.

Зараз усі троє у війську, їхній Сталевий кордон тримає оборону на Куп’янському напрямку, російська армія зібрала там потужні сили, намагається прорватися. Однак їм це не вдасться, обіцяють наші захисники.

Ми будемо йти до кінця, до кордонів своїх. По-друге, я хочу додому заїхати — це наша мрія — на танку чи на БТРі, — розповідає прикордонник бригади Сталевий кордон Ратибор.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію тренера з Коломиї, який пережив ампутацію кінцівки.

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