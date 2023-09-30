Немає нічого гіршого за війну. Історія тренера з Коломиї, який пережив ампутацію кінцівки

Силу волі та духу легко доводити, коли ти — здоровий. Ще легше — зневіритися, коли ти втратив кінцівку і відчуваєш себе безпомічним. Але наші поранені на війні захисники в лікарняних палатах, а потім — у мирному житті, не перестають дивувати.

Протези “приручають” за кілька місяців і надихають інших. Коломиянин Юрій Фурик був стрільцем у піхоті 128 гірсько-штурмової бригади. Спочатку воював у Херсоні, потім — у Бахмуті та Соледарі.

Під час боїв під Соледаром отримав важке поранення. Уламок засів у нозі, інший — у руці. Після ампутації ноги чоловік повернувся до роботи, бо до служби — тренував юних гімнастів.

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Сам Юрій називає себе “глибоко цивільною людиною”, однак каже: те, що відбувалося у перші дні повномасштабного вторгнення, додало впевненості його дій.

— Я пішов до ТрО на третій день повномасштабного вторгнення. Туди я не потрапив, тоді подався до військкомату й одразу опинився в ЗСУ.

На війні завжди складно. Не було там нічого доброго. Я переконався у правдивості вислову, що немає нічого гіршого за війну.

Своє поранення чоловік отримав під час третього виходу “на нуль” у Соледарі. Юрій Фурик пережив чотири операції, а рішення про ампутацію кінцівки далося йому надзвичайно важко. Однак, каже: іншого варіанту не було, бо лікарі вже не могли відновити кровопостачання до кінцівки.

— Найщасливішими моментами для мене були операції. Бо я не відчував болю, — зізнається чоловік.

Юрій одразу вирішив, що жити далі — просто необхідно. Вже на 18 день після ампутації він займався у реабілітаційному центрі.

Іншому військовому, який захищав нас від окупантів, лікарі таки змогли врятувати ногу: читай про історичну операцію на судинах в нашому іншому матеріалі.

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