Нет ничего хуже войны. История тренера из Коломыи, пережившего ампутацию конечности

Силу воли и духа легко доказывать, когда ты — здоров. Ещё легче — отчаяться, когда ты потерял конечность и чувствуешь себя беспомощным. Но наши раненые на войне защитники в больничных палатах, а затем — в мирной жизни, не перестают удивлять.

Протезы “приручают” за несколько месяцев и вдохновляют других. Коломыянин Юрий Фурик был стрелком в пехоте 128 горно-штурмовой бригады. Сначала воевал в Херсоне, потом — в Бахмуте и Соледаре.

Во время боев под Соледаром получил тяжелое ранение. Осколок засел в ноге, другой — в руке. После ампутации ноги мужчина вернулся к работе, потому что до службы — тренировал юных гимнастов.

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Сам Юрий называет себя “глубоко гражданским человеком”, однако говорит: то, что происходило в первые дни полномасштабного вторжения, придало уверенности его действиям

— Я пошел в ТРО на третий день полномасштабного вторжения. Туда я не попал, тогда направился в военкомат и сразу оказался в ВСУ.

На войне всегда сложно. Не было там ничего хорошего. Я убедился в правдивости высказывания, что нет ничего хуже войны.

Свое ранение мужчина получил во время третьего выхода “на ноль” в Соледаре. Юрий Фурик пережил четыре операции, а решение об ампутации конечности далось ему очень тяжело. Однако говорит: другого варианта не было, потому что врачи уже не могли восстановить кровоснабжение к конечности.

— Самыми счастливыми моментами для меня были операции. Потому что я не чувствовал боли, — признается мужчина.

Юрий сразу решил, что жить дальше — просто необходимо. Уже на 18 день после ампутации он занимался в реабилитационном центре.

Другому военному, который защищал нас от оккупантов, врачи смогли спасти ногу: читай об исторической операции на сосудах в нашем другом материале.

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