Люди

Єдине, що встиг – заховати побратима в окоп. Спогади пораненого військового

Христина Венгеляускайте 01 Жовтня 2023, 08:00

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