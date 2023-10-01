Єдине, що встиг – заховати побратима в окоп. Спогади пораненого військового

З десяток медзакладів Дніпра щоденно приймають найважчих поранених військових одразу після стабілізаційних пунктів на передовій. Тут цілодобово оперують та відновлюють пацієнтів з опіками, контузіями, мінно-вибуховими та осколковими пораненнями. Отримують військові і повну реабілітацію за індивідуальними програмами.

Мені хотілось би, щоб кожен, кожну хвилину життя розумів, якою ціною дається свобода, якою ціною нам дана незалежність. І це не тільки про цю війну, це про покоління, сторіччя, — каже поранений військовослужбовець Тарас.

За нашу свободу на нулі Тарас воював з червня — чоловік утримував найгарячіші позиції на Донецькому напрямку. Під час штурму позиції почув ворожий дрон, одразу зрозумів: зараз ворог скине снаряд. Єдине, що встиг зробити – заховати побратима в окоп.

Вибух зламав Тарасові ногу, іншу — посікли осколки.

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Вивозили Тараса під потужними обстрілами. Вибухові та осколкові травми, кажуть медики, підступні. Уламки трощать кістки та розривають м’язи.

Ворог, розповідає поранений боєць, підступний: постійно удосконалює своє вміння воювати. Незмінним залишається одне: для Росії навіть свої люди — це витратний матеріал.

Відділення дніпровських лікарень не стоять порожніми. Триває постійна евакуація вже стабільних пацієнтів на подальше лікування та реабілітацію в глибокий тил. Роботи не меншає, кажуть медики.

Попри підступну тактику ворога на полі бою, перевагу в озброєнні та особовому складі, й постійні обстріли, наші захисники знають, за що воюють.

Що стосується правди, вони ніколи не візьмуть над нами гори, тому що ми на своїй землі, ми знаємо, за що ми воюємо і стоїмо, — переконує поранений військовий Тарас.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію незламного бійця, що залишився один на Азовсталі та пройшов 200 км пішки.

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