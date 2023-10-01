Единственное, что успел — спрятать собрата в окоп. Воспоминания раненого военного

С десяток медучреждений Днепра ежедневно принимают тяжелейших раненых военных сразу после стабилизационных пунктов на передовой. Здесь круглосуточно оперируют и восстанавливают пациентов с ожогами, контузиями, минно-взрывными и осколочными ранениями. Получают военные и полную реабилитацию по индивидуальным программам.

Мне бы хотелось, чтобы каждый, каждую минуту жизни понимал, какой ценой дается свобода, какой ценой нам дана независимость. И это не только об этой войне, это о поколениях, столетиях, — рассказывает раненый военнослужащий Тарас.

За нашу свободу на нуле Тарас воевал с июня — мужчина удерживал самые горячие позиции на Донецком направлении. Во время штурма позиции услышал вражеский дрон, сразу понял: сейчас враг сбросит снаряд. Единственное, что успел сделать — спрятать собрата в окоп. Взрыв сломал Тарасу ногу, другую — посекли осколки.

Вывозили Тараса под мощными обстрелами. Взрывные и осколочные травмы, говорят медики, коварны. Осколки крошат кости и разрывают мышцы.

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Враг, рассказывает раненый боец, коварен — он постоянно совершенствует свое умение воевать. Неизменным остается одно: для России даже свои люди — это расходный материал.

Отделения днепровских больниц не пустуют. Идет постоянная эвакуация уже стабильных пациентов на дальнейшее лечение и реабилитацию в глубокий тыл. Работы не становится меньше, говорят медики.

Несмотря на коварную тактику врага на поле боя, преимущество в вооружении и личном составе и постоянные обстрелы, наши защитники знают, за что воюют.

В плане правды они никогда не возьмут над нами верх, потому что мы на своей земле; мы знаем, за что мы воюем и стоим, — заверяет Тарас.

Напомним, ранее мы рассказывали историю несокрушимого бойца, который остался один на Азовстали и прошел 200 км пешком.

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