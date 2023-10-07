Всегда идут первыми! Как саперы облегчают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении

Украинские войска продолжают наступать на Бахмутском направлении. Первыми перед пехотой всегда идут саперы, во время наступления они разминируют местность, во время закрепления пехоты на новых рубежах — минуют.

Саперы 80-й десантно-штурмовой бригады показывают нам мину, которую активно применяют в качестве защиты от вражеской техники на Бахмутском направлении. Противобортовая DM22, сжигающая броню бронемашин и танков с первого выстрела.

Военные говорят: только что вернулись из Клещиевки, где несколько дней минировали местность, чтобы не прошел враг. После каждого удачного штурма на позициях по ночам работают минеры, они закладывают направленные в сторону врага противопехотные мины с радиусом поражения более 100 метров. Минируют и все дороги.

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А также — подступы к Клещиевке, а еще несколько недель назад в это село приходилось пробиваться с пехотой через российские минные поля. Их плотность поражает. Кроме полей, тысячами мин россияне засыпали все возможные пути в Клещиевку.

Работа саперов на фронте — одна из самых опасных. Они первыми идут в сторону противника, чтобы обнаружить минные заграждения, или наоборот минируют пути к нашим позициям. Россияне охотятся на саперов и днем, и ночью, поэтому не жалеют вооружения.

Военнослужащие говорят: нередко по ним и с неба прилетает. Они работают в сверхтяжелых и опасных условиях, под постоянным вражеским огнем в окружении мин. Говорят: каждый раз страшно, но каждый знает, для чего он здесь.

Хочется победить с минимальными потерями, выйти на свои границы, чтобы война закончилась и все вернулись домой. Мы не падаем духом! К победе и только к победе! — говорит военнослужащий 80-й ОДШБ Ковбой.

Обычно мы видим саперов за работой, когда они разыскивают вражеские мины или уничтожают взрывоопасные предметы. Но иногда саперам приходится делать проходы для наших войск и в собственных минных заграждениях, пользуясь картами минных полей. Это можно делать не только вручную, но и с помощью дистанционных средств разминирования.

На одном из полигонов возле передовой военные инженеры проверили в действии установку разминирования УР-83П.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как работают спасатели ГСЧС в Одессе.

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