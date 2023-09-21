Себя героями не считают, но цифры говорят сами за себя! Как работают спасатели ГСЧС в Одессе

Погружение в море, эвакуация людей, поиск мин и вещественных доказательств. Все это изо дня в день выполняют одесские водолазы.

К погружению спасатели готовят Александра. Снаряжение весит немало, поэтому необходима помощь нескольких человек. Под водой сразу проверяют кислород. Главное в погружении — не только кислород, но и связь с командой.

Водолаз возвращается на сушу. Отчитывается, морское дно чистое. Александр несет службу в ГСЧС полтора года. Мужчина одним из первых прибыл в Херсон на ликвидацию последствий подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Кроме поиска взрывоопасных предметов под водой, основная работа заключалась в эвакуации пострадавших.

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В команде с водолазом работает и спасатель Виктор. Он помогает проводить экспериментальные спуски, проверять способность снаряжения и нового оборудования. Вот как, например, надводный дрон, который передала Украине Германия.

Виктор также эвакуировал людей после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Задача была для мужчины особенной, потому что Херсон — его родной город. Там с семьей долгих полгода жил и во время оккупации.

Виктор начал службу в ГСЧС уже в Одессе. Говорит, в армию не взяли, поэтому стал спасателем. По примеру жены, еще в Херсоне работавшей в ГСЧС, даже во время оккупации. Теперь супруги, хоть и в разных городах, но вместе делают все для приближения победы.

Ты иногда переступаешь через себя. Были обстрелы, но мы работали. Наша основная задача была — помочь эвакуировать людей, — рассказывает спасатель ГСЧС Виктор Бутенко.

О смелости и преданности одесских спасателей лучше всего говорят цифры. Только после подрыва Каховской ГЭС службе ГСЧС удалось эвакуировать около 3 000 человек, что уж говорить о животных.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых молодых спасателях в Одесском регионе.

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