Карта боевых действий 9 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 9 октября 2023 года меняется вместе с погодными условиями, с которыми приходится ежедневно справляться украинским защитникам на пути к безусловной свободе.

Несмотря на жару и ослепительное солнце, обильные дожди, снег и морозные дни наши защитники не только продолжают держать оборону, но и освобождать родные для всех украинцев населенные пункты.

Однако не стоит считать, что усталость их не обходит, а суперсилы появились 24 февраля и не покидают их ни на минуту, ведь поддержка тыла им нужна всегда. А ее результаты всегда можно увидеть в сводках Генштаба ВСУ.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и незначительно продвинулись на запад Запорожской области.

Российские войска усиливают минирование в районе Роботино-Вербовое и пытаются остановить украинские силы на участках фронта подальше от западной Запорожской области.

Российские войска также продолжали наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, на западе Донецкой области и административной границе Донецко-Запорожской области, и, как сообщается, продвинулись на отдельных участках.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 9 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений. Всего враг нанес шесть авиационных ударов, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и гражданских объектов нашего государства.

Авиационные удары получили: Грабовское Сумской области, Константиновка Донецкой области, Новоданиловка, Роботино, Орехов Запорожской области, Берислав Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 90 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Північ на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на опасные направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ Хортиця на Купянском направлении наши защитники отразили три атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили атаки врага к северу от Богдановки, Клищиевки и Андреевки. В зоне ответственности ОСУВ Таврія на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении наши защитники отбили атаку врага в районе севернее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также украинские воины ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещеевки и Андреевки. Наши защитники наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ Одеса на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, два радиолокационных станции, два района сосредоточения личного состава и два состава боеприпасов противника.

Также ранее мы рассказывали, как саперы облегчают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.